Конфлікт Трампа з керівництвом ПАР може несподівано допомогти Польщі стати членом "Великої двадцятки"

За поточний рік Польща, що стрімко розвивається, увійшла до топ-20 найбільших економік світу. А тепер, як пише Deutsche Welle, готується першою з країн Східної Європи увійти до "Великої двадцятки".

"За останні 20 років Польща перетворилася із середньорозвиненої посткомуністичної держави на одну з найшвидше зростаючих економік Європи. Цьому сприяли як внутрішні причини - процвітаючі виробничий сектор і сектор обслуговування, великий внутрішній попит, так і зовнішні, що виражалися в інвестиційній підтримці Європейського Союзу", - ідеться в статті.

Видання нагадало, що у вересні 2025 року ВВП Польщі перетнув символічну позначку в 1 трлн доларів (860 млрд євро). Тим самим ВВП Польщі перевищив показники Швейцарії і став схыдним з економіками середніх західноєвропейських країн. Саме це, за оцінками МВФ, закріпило місце країни серед 20 найбільших економік світу.

Відео дня

Автори матеріалу пишуть, що економічний шлях Польщі слугує моделлю для того, як країни з низьким доходом можуть домогтися аналогічного зростання. На їхню думку, трансформація Польщі показала, як "зовнішнє фінансування, конкурентні галузі та сильні демократичні інститути зміцнюють довіру інвесторів, а зростаючий внутрішній попит забезпечує сталий розвиток".

А після скандалу в групі G20 у Польщі з'явився шанс заявити про себе на світовій арені. Йдеться про скандальну заяву президента США Дональда Трампа, який звинуватив ПАР у переслідуванні білої меншини і під цим приводом бойкотував саміт G20 у Йоганнесбурзі. А потім відкликав запрошення ПАР на зустріч у Маямі в грудні 2026 року - таке трапилося вперше в історії організації. Але цей крок відкрив двері для Польщі, яка тимчасово займе місце ПАР у G20, як спостерігач, на наступному саміті у Флориді.

Видання зазначає, що це перший випадок з моменту створення "великої двадцятки" 1999 року, коли країна Центральної або Східної Європи запрошується на саміт лідерів найбільших світових економік - нехай навіть як гість.

Як формується "велика двадцятка"

Насправді G20 об'єднує 19 найбільших економік світу, які висловили намір діяти спільно. Серед них, зокрема, Росія, Китай, Індія та Саудівська Аравія. Її членами є також Євросоюз та Африканський союз. Через ЄС в організації колективно представлені країни Східної та Центральної Європи. Це позбавляло таких великих гравців, як Польща, прямого голосу, незважаючи на їхню зростаючу економічну вагу.

ВВП Польщі та вплив на нього українських мігрантів

Як писав УНІАН, ВВП понад трильйон доларів ввів Польщу до клубу з 20 держав, ВВП яких також перевищує цю позначку. При цьому швидке зростання фіксувалося в останні квартали поточного року. Країна також лідирує за зростанням реального доходу на душу населення. Цей показник найбільше зріс у період з кінця третього кварталу 2023 року по перший квартал 2025 року.

Частину ВВП забезпечують польській економіці українські мігранти, які розпочали трудову діяльність у Польщі. Станом на 2024 рік внесок українців у ВВП Польщі сягнув 2,7%. А за оцінками економістів, до 2030 року українські мігранти забезпечать Польщі 3,2% ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: