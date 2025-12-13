Стубб планував відвідати Сполучені Штати в понеділок і вівторок.

Президент Фінляндії Александр Стубб скасує свою поїздку до США через "критичну ситуацію" в Україні, пише фінське видання Yle.

Зазначається, що Стубб планував відвідати Сполучені Штати в понеділок і вівторок. Він мав узяти участь у презентації нового фінського флоту багатоцільових винищувачів F-35A у Форт-Ворті, штат Техас, і у відкритті фінського консульства в Г'юстоні.

Однак фінський президент змінив плани і натомість візьме участь у європейських дискусіях щодо мирного процесу в Україні.

"У понеділок він приєднається до переговорів у Берліні щодо мирного врегулювання питання про Україну. У конференції також візьмуть участь "кілька інших глав держав і урядів європейських країн, а також високопоставлені представники ЄС і НАТО", - повідомила в п'ятницю його канцелярія.

Мирні переговори в Берліні

У п'ятницю прес-служба німецького уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, щоб обговорити поточний стан мирних переговорів в Україні. Очікується, що до переговорів долучаться європейські лідери та представники Європейського Союзу і НАТО.

Згодом ЗМІ повідомили, що на зустріч також прибудуть спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

