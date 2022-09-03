Рішення було ухвалено після того, як "Газпром" заявив про те, що не буде перезапускати газопровід Nord Stream.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну російський "Газпром" заявив про те, що збільшить поставки газу в Європу через Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що Росія відправить близько 42,7 млн кубометрів природного газу через Україну в Європу.

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Також дану інформацію підтверджує Politico. Як пише видання, рішення було ухвалено після того, як "Газпром" заявив про те, що не буде перезапускати газопровід Nord Stream до Німеччини після триденної перерви на технічне обслуговування.

Потоки на вході в Суджу були трохи вищими в порівнянні з п'ятничними (2 вересня) 41,3 млн кубометрів, але це не компенсує дефіцит газу, який, як очікувалося, мав надходити з "Північного потоку-1", повідомляє агентство.

Зупинка "Північного потоку":

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку".

"Газпром" заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

"Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбіни та можуть бути усунені на місці. Це звичайна процедура в рамках ремонтних робіт", - повідомили в Siemens Energy.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

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