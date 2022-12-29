Незабаром ситуація стабілізується, зазначив очільник Київської ОВА.

Через новий ворожий масований ракетний обстріл України у Київській області наразі 250 тис. абонентів перебувають без електропостачання.

Ситуація стабілізується, про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Станом на 17 годину 250 тис. абонентів перебувають без світла. ...Впевнений, що через декілька годин ситуація повернеться до вчорашніх показників", - зазначив Кулеба.

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Він також сказав, що всі пошкодження внаслідок ракетного обстрілу зафіксовані, й завтра розпочнуться роботи з відновлення.

Нагадаємо, 28 грудня гендиректор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко розповів, що ситуація зі світлом в Києві стабілізується, і найближчим часом місто зможе повернутися до відключень електроенергії за графіками.

Масований обстріл України сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил Збройних сил, зранку сьогодні, 29 грудня, окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

ППО знищила 54 ракети із понад 69, випущених росіянами.

У Київській області внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено лікарню, 21 приватний будинок, дві автівки громадян, а також інше приватне майно, постраждалих немає. У Києві внаслідок падіння уламків збитих ракет постраждали чотири людини.

Через масований ракетний удар в нашій країні пошкоджено деякі об'єкти генерації та електромережі.

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