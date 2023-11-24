Після зниження цін на автозаправках WOG та ОККО "посипалась" й решта мереж, зазначив експерт Сергій Куюн.

Низка українських автозаправок у зв’язку з "Чорною п’ятницею" різко опустили ціни на бензин та дизель.

"Чорна п’ятниця… WOG за день анонсує знижку на бензин-дизель у 6 грн, а з окремими картками "ПриватБанку" - 10 грн/л. Але візуально на стелі лишаються старі ціни без знижок", - написав директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook.

За його словами, після цього мережа ОККО без будь-яких умов опустила стелу на 7-8 грн/л на 3 дні.

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"Слідом посипалась й решта мереж. Що характерно, ціни на 5-6-8 грн/л з легкістю знижують ті, хто не може (а точніше не хоче) доплатити у бюджет 1-1,5 грн/л, щоб відповідати об’єктивному нормативу, який може робити ця галузь", - додав експерт.

Ситуація на українських АЗС – що відомо

Раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн повідомляв, що наразі на ринку немає навіть мінімальних ознак дефіциту бензину та дизельного пального. На відміну від скрапленого газу, з постачанням якого виникли проблеми через блокування на польському кордоні.

23 листопада стало відомо, що в українських АЗС ціни на газ зросли до 39,6 грн/л. Причина - блокування польського кордону, через який саме автотранспортом надходило 30% імпорту або близько 25% ринку скрапленого газу.

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