За словами експерта, зменшення тарифу без прив'язки до обсягів споживання є не логічним.

Зниження тарифу на електроенергію без прив'язки до обсягів споживання, запропоноване Міненерго, не допоможе українцям істотно зменшити платежі.

Таку думку в Facebook висловив економічний експерт Борис Кушнірук.

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"Міненерго запропонувало знизити тариф для всіх категорій населення - для багатих і бідних незалежно від споживання - до 1,44 грн/кВт. година з 1,68 грн/кВт. година. Це чистої води популізм і демонстративне економічне невігластво. Платіжка для квартири пенсіонерки з місячним споживанням 100 кВт знизиться на 24 грн., а для власника котеджу в Конча-Заспі зі споживанням 5000 кВт годин - на 1200 грн на місяць", - зазначив експерт.

За словами експерта, зменшення тарифу без прив'язки до обсягів споживання, є не логічним.

"З економічної точки зору рішення абсурдне. Заради показового зменшення тарифу, під загрозу ставлять всі електромережі країни. З юридичної точки зору - рішення взагалі незаконне. Це рішення рано чи пізно скасують у судових органах. Якщо не в Україні, то за позовами власників обленерго, а серед них є й іноземні компанії та громадяни, в міжнародних судах. А це означає, що з часом, фактично за дешеву електроенергію для заможних верств населення, доведеться заплатити з державного бюджету. За економічне невігластво і популізм неминуче доведеться платити з держбюджету, тобто, з кишень всіх українських громадян", - зазначив експерт.

За словами експерта, це також може позначитися на взаєминах України з МВФ.

"Спроба таким чином знизити тариф і забрати інвестиції з електромереж поставить хрест на всіх прагненнях інтеграції в енергосистеми ЄС. Більш того, МВФ також не зрадіє такому махровому популізму влади", - підкреслив експерт.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

31 Липня Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося в Краматорську, заявив, що глава держави «поставив завдання – в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення».

Автор: Олена Коваленко