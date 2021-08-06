Зниження тарифу на електроенергію без прив'язки до обсягів споживання, запропоноване Міненерго, не допоможе українцям істотно зменшити платежі.
Таку думку в Facebook висловив економічний експерт Борис Кушнірук.
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"Міненерго запропонувало знизити тариф для всіх категорій населення - для багатих і бідних незалежно від споживання - до 1,44 грн/кВт. година з 1,68 грн/кВт. година. Це чистої води популізм і демонстративне економічне невігластво. Платіжка для квартири пенсіонерки з місячним споживанням 100 кВт знизиться на 24 грн., а для власника котеджу в Конча-Заспі зі споживанням 5000 кВт годин - на 1200 грн на місяць", - зазначив експерт.
За словами експерта, зменшення тарифу без прив'язки до обсягів споживання, є не логічним.
"З економічної точки зору рішення абсурдне. Заради показового зменшення тарифу, під загрозу ставлять всі електромережі країни. З юридичної точки зору - рішення взагалі незаконне. Це рішення рано чи пізно скасують у судових органах. Якщо не в Україні, то за позовами власників обленерго, а серед них є й іноземні компанії та громадяни, в міжнародних судах. А це означає, що з часом, фактично за дешеву електроенергію для заможних верств населення, доведеться заплатити з державного бюджету. За економічне невігластво і популізм неминуче доведеться платити з держбюджету, тобто, з кишень всіх українських громадян", - зазначив експерт.
За словами експерта, це також може позначитися на взаєминах України з МВФ.
"Спроба таким чином знизити тариф і забрати інвестиції з електромереж поставить хрест на всіх прагненнях інтеграції в енергосистеми ЄС. Більш того, МВФ також не зрадіє такому махровому популізму влади", - підкреслив експерт.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.
- 29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.
- Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.
- 31 Липня Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося в Краматорську, заявив, що глава держави «поставив завдання – в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення».