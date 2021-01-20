Раніше НКРЕКП встановила граничний тариф на постачання газу для низки компаній.

Газопостачальні компанії повинні навесні представити українцям річні контракти на постачання газу.

Читайте такожШмигаль заявивши, що в Європі газ коштує ще дорожчеПро це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Всі газопостачальні компанії вже цієї весни мають представити людям свої річні продукти. До кінця місяця я чекаю від Міненерго, Мінекономіки, Мінсоцполітики разом з НКРЕКП та Антимонопольним комітетом підготовлені довгострокові інструменти для збалансування ринку природного газу. Люди повинні мати можливість прораховувати витрати своїх домогосподарств", - сказав він.

Що цьому передувало

19 січня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проект постанови про зниження тарифів на розподіл газу для 14 операторів газорозподільних мереж.

Згідно з проектом постанови, НКРЕКП має намір внести зміни до постанов від 16 і 30 грудня і знизити тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Зокрема, "Гадячгаз", "Закарпатгазу", "Івано-Франківськгазу", "Коростишівгаза", "Лубнигаз", "Мелітопольгаз", "Миколаївгазу", "Полтавагазу", "Тернопільгазу", "Тисменицягазу", "Уманьгазу", "Харківгазу", "Чернівцігазу" та компанії "Газовик".

Граничний тариф на розподіл газу буде зафіксований на рівні 1,79 гривні за кубометр (без ПДВ).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц