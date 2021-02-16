Поточна ціна газу для населення становить 6,99 гривні за кубометр.

Собівартість видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування" становить приблизно 2,6 гривні за кубометр.

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Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Платіжка".

"Собівартість видобутку, наприклад, Державною компанією "Укргазвидобування" - приблизно 2,6 гривні за кубометр. Продається цей газ за 6,99 гривні, але в 6,99 гривні також входить тариф на транспортування газу магістральними газопроводами... Також в цю ціну включаються податки, які платить "Нафтогаз" до держбюджету, з цих податків виплачуються зарплати бюджетникам, пенсії, фінансується оборона держави, в цю ціну входять дивіденди, які йдуть у держбюджет", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що завдяки тому, що газ, що видобувається держкомпаніями, продається не за собівартістю, а з певною націнкою, у держави є кошти для фінансування субсидій.

"З держбюджету також фінансуються субсидії. Що таке субсидії? Це коли даються гроші тим, хто не може оплачувати та 2,6 гривні. Тому, якщо ми не будемо піклуватися про тих, хто не може платити повну ціну, ми не зможемо називати себе цивілізованою державою. Щоб піклуватися про тих, хто не може платити ринкову ціну, потрібно десь брати гроші. Ці гроші йдуть з прибутку, коли ринкова ціна вище собівартості", - сказав Вітренко.

Також він зазначив, що завдяки тому, що газ, що видобувається в Україні, продається за ринковими або близькими до ринкових цін, у людей з'являються стимули скорочувати споживання, а у держкомпаній - ресурс для нарощування видобутку.

Що цьому передувало

НАК "Нафтогаз України" у 2020 році скоротила видобуток газу на 1%, у порівнянні з 2019 роком, до 13,45 мільярда кубометрів.

За даними "Оператора ГТС України", у 2020 році Україна збільшила споживання газу на 3% в порівнянні з 2019 роком - до 30,9 мільярда кубометрів.

У січні 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

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Автор: Ігор Орел