"Нафтогаз" надасть ресурс компаніям з очікуваними поставками понад 100 мільйонів кубометрів на місяць.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклала нові договори з 29 збутовими підприємствами з 13 регіонів для постачання газу населенню в лютому за фіксованою урядом ціною - не вище 6,99 гривні за кубометр, йдеться в повідомленні компанії.

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Зазначається, що 3 постачальники вирішили працювати за підписаними раніше річними контрактами, взявши на себе всі цінові ризики.

Таким чином, "Нафтогаз" надасть ресурс компаніям з очікуваними поставками понад 100 мільйонів кубометрів на місяць для забезпечення майже 1,2 мільйона побутових споживачів.

Пропозиція про умови реалізації газу в лютому розміщена у відкритому доступі на сайті "Нафтогаз трейдингу" і доступна всім газзбутам. Договір передбачає передачу компанії EIC-кодів побутових споживачів та їх адрес для формування прогнозних обсягів поставок та гарантування цільового використання газу.

Ціна на непідтверджені обсяги визначатиметься за ринковою формулою на дату поставки. Рамковий договір містить пункт про нерозголошення інформації для забезпечення захисту даних. Партнери "Нафтогаз трейдингу" перед підписанням контракту пройшли процедуру комплаєнсу.

Що цьому передувало

З початку січня в низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановило граничну ціну на газ для населення в розмірі 6,99 гривні за кубометр, яка діятиме до 31 березня 2021 року.

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Автор: Ігор Орел