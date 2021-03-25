Незмінна ціна на електрику до 1 травня передбачена для низки споживачів.

Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 гривні за кВт-год до 1 травня.

Читайте такожУкраїнців з квітня переведуть на нові тарифи на газ: скільки заплатимоВідповідна постанова опублікована на урядовому порталі.

Згідно з документом, крім побутових споживачів, фіксована ціна на цей період також застосовується для ряду споживачів, а саме в гуртожитках, що розраховуються за ресурс за загальним лічильником в рамках побутових потреб, без урахування професійної та господарської діяльності, а також у багатоквартирних житлових будинках, у тому числі гуртожитках, на технічні цілі (наприклад, роботу котелень, ліфтів, освітлення дворів).

Скористатися фіксованим тарифом зможуть також дачні та дачно-будівельні кооперативи, садові товариства, гаражно-будівельні кооперативи на технічні цілі та освітлення території.

Крім того, Кабмін відніс до категорії споживачів, які отримують електрику за фіксованою ціною, юридичних осіб – власників житла для внутрішньо переміщених осіб та релігійні організації для задоволення комунально-побутових потреб.

Згідно з Постановою Уряду, при наявності двозонних лічильників споживачі оплачують половину ціни за період з 23:00 до 7:00, при наявності тризонних лічильників – 1,5 фіксованої ціни з 8:00 до 11:00 і з 20:00 до 22:00 і 0,4 цієї ціни – з 23:00 до 7:00. У всіх інших часових проміжках сплачується повна ціна.

Що цьому передувало

24 березня Кабмін анонсував прийняття рішення про те, що ціна на електроенергію для населення в Україні з 1 квітня залишиться незмінною - на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 гривні за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна