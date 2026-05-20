Бензин дорожчає на АЗС: як змінилися ціни на пальне в Україні за тиждень

Аналітики очікують подальшого зростання цін на цей вид пального.

Середні ціни на бензин марки А-95 на АЗС за період з 12 по 19 травня зросли на 1,19 грн/л - до 74,73 грн/л. Водночас дизельне пальне та автогаз, навпаки, подешевшали на 46 та 86 копійок відповідно, повідомляє профільний портал enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової компанії "А-95".

За даними журналістів, з початку травня 95-й бензин подорожчав на 2,37 грн/л. Натомість, цінники на дизельне пальне та автогаз "схудли" на 75 коп/л та 1,13 грн/л відповідно. Падінню цін на дизель посприяло його здешевшання у Європі. Журналісти зазначають, що висока конкуренція змушує операторів повертати докризові сервіси на цей вид пального і переносити знижки лояльності на стели.

Основною причиною зростання вартості 95-го бензину учасники ринку називають підвищення європейських котирувань на пальне, які після падіння 7 травня додали 127 дол./т, або 5,10 грн/л.

Це, у свою чергу, призвело до зростання гуртових цін на бензин. Зокрема, станом на 19 травня на Півдні України 95-й торгувався у межах 69-69,50 грн/л, коли ще тиждень тому був 66,50 грн/л. На Заході, у Волинській і Львівській областях, ціни зросли до 70,50-73,25 грн/л порівняно з 67,42-69,30 грн/л тижнем раніше.

Однак за словам одного з операторів, з яким журналісти спілкувалися на умовах анонімності, на ринку залишалося більше дешеве пальне, що в купі з ціновою політикою "Укрнафти" стримувало зростання цін на АЗС.

"Але після руху державної мережі (підвищення цін на бензин А-95, - УНІАН) і згодом зникнення дешевшого ресурсу ситуація змінилася… Ціни реагують на котирування, ажіотажної складової поки немає", – зазначив співрозмовник видання.

Динаміка цін на АЗС

Минулого тижня ОККО і WOG у два кроки збільшили вартість бензину марки А-95 на 2 грн/л - до рекордних 79,90 грн/л. Таким чином, у травні вартість пального у зазначених мережах зросла вже на 4 гривні за літр.

SOCAR, UKRNAFTA і UPG збільшили вартість бензину на 1 грн/л, з початку травня – на 3 грн/л. Вартість 95-го на SOCAR зросла до 77,90 грн/л. На UKRNAFTA бензин подорожчав до 72,90 грн/л.

У більшості згаданих мереж, окрім UPG, ціни на дизпальне залишилися стабільними. Мережа знизила ДП на 1 грн/л – до 85,90 грн/л.

На 2-3 грн/л минулого тижня здорожчав бензин і на станціях Chipo, Marshal, "Маркет", "Олас" і Green Wave. Водночас у мережі "Паралель" ціни на бензин минулого тижня впали на 2 грн/л - до 70,93 грн/л.

Видання прогнозує, що зростання цін на бензин найближчим часом триватиме через його подорожчання на світовому ринку. При цьому вартість дизельного пального, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільною, доки поточна кон’юнктура зовнішнього ринку дозволятиме операторам зберігати прийнятний рівень прибутковості. Водночас скраплений газ поступово дешевшатиме, з урахуванням темпів реалізації й чутливості попиту до змін роздрібних цін.

