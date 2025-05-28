Аналітики вважають, що ризики нових санкцій США проти РФ зростають.

Ціни на нафту зросли в середу, 28 травня, через заборону США компанії Chevron експортувати нафту з Венесуели та заяв президента США Дональда Трампа про потенційні нові санкції проти РФ, але ймовірне збільшення видобутку ОПЕК+ стримувало котирування ф’ючерсів, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 7 центів, до 64,16 долара за барель, в той час як американська нафта марки WTI "підскочила" на 9 центів, до 60,98 долара за барель.

За інформацією журналістів, адміністрація Трампа видала новий дозвіл компанії Chevron на роботу у Венесуелі, проте заборонила експортувати нафту звідти, яку використовують американські НПЗ. Слід зазначити, що США є найбільшим споживачем нафти у світі.

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"Втрата венесуельських барелів Chevron в США призведе до того, що нафтопереробні заводи залишаться без сировини і будуть більше покладатися на близькосхідну нафту", - написав керівник відділу сировинної та вуглецевої стратегії компанії Westpac Роберт Ренні.

Додатковий поштовх цінам на "чорне золото" дала заява президента США Дональда Трампа про те, що він обмірковує запровадження нових санкцій проти РФ.

"Це збільшує ризик подальших санкцій проти Росії, що ставить під загрозу російські енергетичні потоки", - заявили сировинні стратеги ING.

Разом з тим, інвестори очікують, що ОПЕК+ ухвалить рішення про чергове збільшення видобутку нафти на засіданні цього тижня. Як зазначають джерела журналістів, рішення про нове збільшення видобутку може бути ухвалене 31 травня, за підсумками перемовин представників картелю.

"Ціни на нафту незначно змінилися за останні кілька сесій, оскільки галузь в основному готується до надлишкової пропозиції у другому півріччі", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Ціни на нафту – останні новини

27 травня нафта подешевшала у зв’язку з очікуванням третього поспіль суттєвого збільшення видобутку "чорного золота" членами ОПЕК+.

Водночас, президент США Дональд Трамп прагне обвалити вартість нафти до 40-50 доларів за барель.

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