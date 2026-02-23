Вживані авто віком до п’яти років: названо моделі, які розмітають як гарячі пиріжки

Найбільшим попитом в цьому сегменті користувався Nissan Rogue.

Минулого місяця українці придбали майже 3,5 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років, які були ввезені з-за кордону. Про це повідомили фахівці порталу "‎УкрАвтопром"‎.

Нагадаємо, що протягом січня український автопарк поповнився 17 тисячами вживаних легкових автомобілів. Таким чином, кожен п’ятий із них був віком до п’яти років.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легкових автомобілів становили бензинові моделі, на які припало 49% ринку. Одразу за ними йдуть електромобілі (29%), тоді як третє місце посіли гібридні авто (15%). Дизельні машини та авто з ГБО охопили 6% і 1% ринку, відповідно.

Відео дня

Найбільш затребуваним серед імпортованих вживаних авто віком до п’яти років виявився компактний кросовер Nissan Rogue. Українці цінують автомобіль за просторий салон, комфортну підвіску, сучасні системи безпеки та хороші показники паливної економічності.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Nissan Rogue – 203 одиниці. Tesla Model Y – 158 од. Mazda CX-5 – 152 од. Volkswagen Tiguan – 136 од. Tesla Model 3 – 125 од. Ford Escape – 87 од. Audi Q5 – 86 од. Jeep Compass – 69 од. KIA Niro – 66 од. Mazda CX-30 – 63 од.

Автомобільний ринок – останні новини

Раніше стало відомо, що у січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених зі США. Цей показник на 20% перевищив результат за аналогічний період 2025 року. П’ятірку лідерів захопили кросовери. На першій позиції опинився Ford Escape.

Також повідомлялося, що у січні на внутрішньому ринку України було укладено понад 3550 угод купівлі-продажу вживаних електромобілів. Порівняно з груднем цей показник зменшився на 17%, водночас у річному вимірі зафіксовано помітне зростання.

Вас також можуть зацікавити новини: