У Мексиці вбили одного з найвпливовіших наркобаронів у світі: країну охопила хвиля насильства

Картель Халіско присутній щонайменше в 21 з 32 штатів Мексики і діє майже у всіх штатах США.

Мексиканська армія в неділю знищила наймогутнішого лідера картелю країни і одного з найбільш розшукуваних втікачів у США. Як пише Associated Press, вбивство лідера картелю "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегери Сервантеса, більш відомого як "Ель Менчо" під час спроби його захоплення в штаті Халіско стало найгучнішим ударом по картелях з часів повторного захоплення колишнього боса картелю Сіналоа Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана десять років тому.

У Мексиці спалахнули протести

Після смерті Сервантеса на країну обрушилася хвиля насильства. Спалені членами картелю автомобілі заблокували дороги в 20 штатах Мексики. Люди зачинилися у своїх будинках у Гвадалахарі, другому за величиною місті Мексики і столиці штату Халіско, а в понеділок у кількох штатах були скасовані заняття в школах, сили безпеки були приведені в стан підвищеної готовності по всій країні. Навіть Гватемала посилила заходи безпеки на своєму кордоні з Мексикою.

На відео, поширених в інтернеті, в Пуерто-Вальярті та інших пляжних курортах уздовж західного узбережжя Мексики можна було побачити палаючі автомобілі і дим. Рейси з США, які вже прямували в регіон, розвернулися, і Air Canada заявила про призупинення польотів в Пуерто-Вальярту.

"У зв'язку з триваючими операціями із забезпечення безпеки, пов'язаними з ними блокуванням доріг і злочинною діяльністю, громадяни США в наступних місцях повинні залишатися вдома до подальшого повідомлення: штат Халіско (включаючи Пуерто-Вальярту, Чапалу і Гвадалахару), штат Тамауліпас (включаючи Рейносу та інші муніципалітети), райони штату Мічоакан, штату Герреро і штату Нуево-Леон", – написав Держдепартамент США на X.

"Ель Менчо" – що про нього відомо

Немесіо Осегері Сервантесу було 59 років, його зв'язки з організованою злочинністю налічували щонайменше три десятиліття. У 1994 році він був засуджений за торгівлю героїном у США і засуджений до трьох років тюремного ув'язнення. Повернувшись до Мексики, він швидко піднявся по кар'єрних сходах у мексиканському наркоторговому світі.

Приблизно в 2009 році він заснував картель "Халіско Нове покоління", який став найбільш швидкозростаючою злочинною організацією Мексики, що займалася контрабандою кокаїну, метамфетаміну, фентанілу та мігрантів до Сполучених Штатів, а також впроваджувала нові методи насильства, такі як використання дронів і саморобних вибухових пристроїв.

За даними Управління по боротьбі з наркотиками США, картель Халіско присутній як мінімум в 21 з 32 штатів Мексики і діє майже у всіх штатах США. Але це також глобальна організація, і втрата її лідера може відчуватися далеко за межами Мексики.

Осегера Сервантес був убитий під час спроби його захоплення, коли його послідовники намагалися чинити опір мексиканським військам. Федеральні сили вбили чотирьох членів злочинного угруповання і поранили ще трьох, включаючи її лідера, який помер пізніше під час транспортування повітрям до Мехіко.

Неясно, хто стане наступником Осегери Сервантеса, або чи зможе взагалі хтось зайняти його місце.

При цьому аналітики відзначають, що у відповідь на вбивство Сервантеса картель може перейти до невибіркового насильства. Вони можуть вирішити "розпочати наркотерористичні атаки... і створити сценарій, подібний до того, що пережила Колумбія в 1990-х роках", – повномасштабний напад на уряд за допомогою "вибухів автомобілів, вбивств і атак на літаки".

Трамп погрожував Мексиці через наркокартелі

Після операції у Венесуелі Трамп висловився з погрозами на адресу Мексики та її президента Клаудії Штейнбаум. За його словами, Мексикою нібито "керують картелі".

Трамп додав, що "нам треба щось робити", адже США нібито "втратили 300 тисяч людей" від наркотиків, які надходять з мексиканської території.

