Новий пакет санкцій проти Росії в ЄС ухвалити не зможуть: Каллас пояснила причину

Країни Європейського Союзу в понеділок, 23 лютого, навряд чи ухвалять новий 20-ий пакет санкцій проти Росії, пише Reuters з посиланням на слова глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас.

"На зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу 23 лютого не буде досягнуто консенсусу щодо запропонованих заходів. Постійний опір з боку Угорщини чітко дав це зрозуміти", - повідомила Каллас журналістам перед зустріччю.

Цікаво, що в попередній робочий день, в п’ятницю, 20 лютого, глава зовнішньої політики Євросоюзу Кая Каллас допускала, що новий пакет санкцій проти країни-агресора зможуть ухвалити 23 лютого. Вона зазначала, що обмеження працюють і економіка Росії знаходиться під сильним тиском.

Новий пакет санкцій проти Москви зосереджений на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. В разі його ухвали доходи Кремля від експорту нафти та газу мають скоротитися ще більш суттєво.

Проте ще на початку минулого тижня стало відомо, що новий пакет санкцій викликає гострі розбіжності серед держав-членів Євросоюзу. Крім пропутінськи налаштованого прем’єра Угорщини Віктора Орбана, зауваження висловлювали також Італія, Іспанія, Греція та Мальта.

