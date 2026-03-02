Іран розігнав ціни на нафту до чотирирічного максимуму, і це ще не межа

Аналітики прогнозують, що вартість "чорного золота" може підскочити до 120 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 2 березня зросли найбільше за останні чотири роки через війну в Ірані та фактичне закриття Ормузької протоки, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:30 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла майже на 10%, до 79,97 долара за барель. Американська нафта марки WTI підскочила майже 9%, до 73 доларів за барель.

Bloomberg зазначає, що рух танкерів Ормузькою протокою, через яку транспортується 20% виробленої у світі нафти, майже зупинився. Судовласники та трейдери взяли паузу через поширення конфлікту.

"Хоча іранська влада 1 березня заявила, що Ормузька протока залишається відкритою, вони також повідомили, що атакували три нафтові танкери", - зазначають журналісти.

У відповідь на розширення конфлікту ОПЕК+ домовилася про підвищення квот на видобуток нафти з 1 квітня на 206 000 барелів на день.

Втім, аналітики Citigroup прогнозують, що ціна на нафту буде коливатися в діапазоні від 80 до 90 доларів за барель "принаймі протягом найближчого тижня". Вони додають, що ціни на нафту можуть зрости до 120 доларів за барель в разі ударів по нафтовій інфраструктурі.

Аналітики консалтингової компанії Wood Mackenzie теж очікують зростання цін на нафту до понад 100 за барелів, якщо судноплавство Ормузькою протокою не буде швидко відновлене.

"Якщо водний шлях залишиться закритим протягом 25 днів, великі виробники нафти на Близькому Сході будуть змушені призупинити видобуток, оскільки резервуари для зберігання заповняться", - зазначають аналітики банку JPMorgan Chase & Co.

Ситуація в Ірані - останні новини

28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що мета операції - знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму. В результаті ударів 28 лютого був убитий верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, а також командувач КСІР. Тимчасово влада в країні перейшла до ради з трьох осіб на чолі з аятоллою Арафі. Трамп припустив, що активна фаза операції може тривати до чотирьох тижнів.

У відповідь на удари США та Ізраїлю Іран атакував американський авіаносець, задав ударів по базах Пентагону, а також вдарив по Ізраїлю. Втім, влада Ірану не буде вести переговори з представниками США. Таку заяву зробив глава Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані.

