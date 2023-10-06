На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 70 копійок.

Через гнучкий курс, запроваджений НБУ, бензин суттєво дорожчає, як і прогнозували експерти. За тиждень з 30 вересня по 6 жовтня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зросла на 30 копійок і склала 55,41 гривень за літр.

Як свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", бензин А-95+ здорожчав на 26 копійок — до 58,33 грн/л, а дизельне пальне — на 41 копійку, до 55,50 грн/л.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального здорожчали на 70 копійок: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ДП — до 56,29 гривень за літр.

Відео дня

Мережі заправок ANP, Avias підвищили ціни на пальне на 1 грн/л. Зокрема бензин марки А-95 здорожчав до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельне пальне — до 55 гривень за літр.

Бензини А-95 і А-95+ у мережі UPG за місяць здорожчали на 1,7 грн/л, до 55,60 і 57,60 грн/л, Дизпальне у мережі UPG за тиждень здорожчало на 50 коп/л, до 55,10 грн/л.

Мережі AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", U.GO, Prime, "Укр-Петроль", Neftek та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,4-1,5 грн/л.

Неминуче зростання цін

З 3 жовтня 2023 року Нацбанк запровадив гнучкий курс. Засновник мережі АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН поділився прогнозом щодо того, як зміни Нацбанку вплинуть на ціни на пальне. На його думку, перехід до гнучкого курсу призведе до девальвації гривні, що, в свою чергу, потягне вгору цифри на стелах українських АЗС.

До кінця року він очікує збільшення вартості пального на 23%, до 65-67 гривень за літр бензину та дизелю.

За вересень пальне на АЗС подорожчало майже на 2,5 гривні. З початку липня середня ціна бензину марки А-95 зросла на 10,38 грн - до 55,23 грн за літр (з 44,85 грн на кінець червня).

Вас також можуть зацікавити новини: