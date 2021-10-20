Також Вітренко заявив, що ціни на газ ще рік тому були "десь в 10 разів менше".

Ця зима буде першою, коли в Україні не діятиме державне регулювання цін на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко під час першого дня "українського газового інвестиційного конгресу" в Києві.

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"Ця зима буде першою, коли не буде державного регулювання цін на газ взагалі", - сказав він.

За його словами, кілька років тому в Україні запустився вільний ринок цін на газ для промисловості, а в 2020 році запрацював ринок газу для населення.

Також Вітренко заявив, що ціни на газ ще рік тому були "десь в 10 разів менше".

Ціни на газ:

1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок природного газу для побутових споживачів, які отримали можливість самостійно обирати собі постачальника газу.

З 20 травня 2021 року уряд припинив регулювання ціни на газ для теплокомуненерго, оскільки ціни диктуватиме конкурентний ринок блакитного палива.

6 жовтня ціна продажу газу в Європі досягла майже 2 тис.дол. за тисячу кубів, що є абсолютним рекордом.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 40 грн за кубометр.

При цьому для побутових споживачів в нашій країні діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

Автор: Ганна Бредіхіна