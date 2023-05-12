Через це українцям радять зменшувати своє споживання у спекотні літні дні.

Цього літа енергосистема України вперше працюватиме без найбільшої атомної електростанції – Запорізької АЕС, через що громадяни мають скорочувати своє споживання.

"Цього літа вперше за багато років Запорізька АЕС буде недоступна українській енергосистемі через тимчасову окупацію. А традиційні літні ремонти на електростанціях будуть більш масштабними: через російські атаки пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції" - повідомляє НЕК "Укренерго" в Телеграм-каналі.

В компанії пояснили, що відповідно Україна матиме менше доступної потужності, ніж зазвичай. Тому необхідно буде використовувати всі можливі резерви, щоб стабільно пройти літній період.

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"Розумне споживання - це резерв, який доступний і нам. Для цього достатньо збільшити температуру кондиціонера влітку; зачиняти двері й вікна у приміщеннях, де він працює; не залишати у розетці прилади, якими ви не користуєтесь. І за можливості - обирати енергоефективну техніку", - вважають в "Укренерго".

Українська енергетика

Як відомо, Запорізька АЕС є найбільшою АЕС в Європі, її потужність – 6 тисяч МВт. До повномасштабної війни станція забезпечувала чверть виробленої електроенергії в Україні. В березні 2022 року АЕС захопили російські окупанти.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада вже почала підготовку енергетичної системи країни до наступної зими. На термінове відновлення енергосистеми до зими потрібно понад 1 мільярд доларів.

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