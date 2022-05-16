Середня ціна на бензин "А-95" в Україні тепер становить 40,12 гривні за літр.

Мережі автозаправних станцій підвищили ціни на бензин й дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Середня ціна на бензин "А-95" в Україні становить 40,12 грн/л, дизпальне - 43,25 грн/л.

Зокрема, на заправках WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 2,17-2,28 коп./л, до 39,86-41,85 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здешевшало на 0,32 грн/л, до 42,31 грн/л.

На стільки ж змінились ціни на пальне в мережі Shell.

На заправках Chipo та UPG бензин марки "А-95" здорожчав на 2,16-2,20 грн/л, до 39,85-39,80 грн/л відповідно, ДП здешевшало до 44,40 - 43,25 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

13 травня перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна має запасів бензинів на п'ять днів, а ДП - на три дні.

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