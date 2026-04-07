Україна готує Росії 'нафтовий апокаліпсис', ігноруючи застереження Заходу, - NYT

РФ втрачає сотні мільйонів, але справжній удар по бюджету Путіна ще попереду.

Україна розпочала радикальну кампанію з ударів по російських нафтових активах, намагаючись позбавити Кремль надприбутків, отриманих на тлі війни з Іраном, повідомляє The New York Times.

Як зазначає видання, лише за минулий місяць Київ взяв на себе відповідальність за 10 масштабних атак. Найболючішими для Москви стали удари по балтійських портах Усть-Луга та Приморськ, через які проходить близько 40% морського експорту російської нафти.

"Кожен барель російської нафти, яку не можна експортувати, – це гроші, які Москва не може витрачати на війну", – пише ЗМІ.

Відео дня

У Міністерстві оборони України прямо заявляють, що ці "скоординовані точкові удари" мають на меті позбавити Кремль "мільярдів доларів, які безпосередньо перетворюються на ракети та боєприпаси".

Як йдеться у матеріалі, станом на вересень минулого року українські дрони вже вивели з ладу або пошкодили близько 20% російських потужностей для перероблення нафти.

Однак, на думку енергетичних аналітиків, ситуація має двоякий характер. Росія оподатковує видобуток, а не лише продаж, тому удари по танкерах б’ють по компаніях, але державна казна РФ може залишатися наповненою через зростання світових цін. Ба більше, війна в Ірані змусила США тимчасово послабити санкції проти російської нафти, щоб уникнути енергетичного шоку.

"Страйки по російських портах зменшують обсяги експорту. Але менший обсяг призводить до зростання цін", – зазначив Дем'єн Ернст, експерт з енергетики.

Попри це, українська сторона налаштована рішуче. За словами головного радника президента з санкцій Владислава Власюка, удари лише за останній тиждень березня завдали Росії збитків на понад 500 мільйонів доларів.

"Ми бачимо зменшення завантажень танкерів, нерегулярні портові операції та навіть "порожні дні" у ключових портах", – підкреслив Власюк, додавши, що йдеться про повну втрату надійності російської експортної системи.

За інформацією видання, Володимир Зеленський заявив, що вже отримував "сигнали" від західних партнерів з проханням зменшити інтенсивність атак на енергосектор РФ через нестабільність ринку, проте Київ готовий зупинитися лише за умови, що Росія припинить обстрілювати українську енергомережу.

Нафта РФ - інші новини

Раніше УНІАН писав, що у ніч на 6 квітна українські дрони атакували один із найбільших нафтових терміналів Росії – "Шесхарис" у Новоросійську.

Унаслідок удару було пошкоджено нафтопроводи та інфраструктуру біля кількох причалів, що підтверджують супутникові знімки.

Додамо, що директор з розвитку оборонного підприємства, військовий експерт Анатолій Храпчинський заявив, що РФ змушена спрямовувати "колосальні ресурси" на відновлення портів у Новоросійську та Усть-Лузі.

За його словами, це має серйозні наслідки для здатності РФ вести бойові дії, тому такі удари необхідно продовжувати й робити регулярними. Експерт також наголосив, що Україна технологічно здатна здійснювати подібні атаки власною далекобійною зброєю.

