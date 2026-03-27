Росія завдяки Трампу продає нафту дорожче світових цін, – Business Insider

Війна в Ірані подвоїла прибутки Кремля.

Москва активно наживається на одному з найбільших нафтових потрясінь в історії, яким стала іранська війна. Російська нафта зараз продається за цінами вище світових через глобальні перебої з постачанням.

Видання Business Insider пише, що ще місяць тому російська нафта марки Urals торгувалася зі знижкою до 12 доларів в порівнянні з маркою North Sea Dated, ключовим світовим орієнтиром. За останні тижні ціна на Urals зросла до премії приблизно в 4 долари.

Москва продавала нафту зі значними знижками після західних санкцій через війну в Україні. Наразі перебої в русі танкерів через Ормузьку протоку – ключову світову артерію енергоносіїв – поряд з обмеженим скасуванням санкцій США щодо деяких російських поставок змінили торговельні потоки.

З моменту нападу США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого експорт російської нафти подвоївся зі 135 мільйонів доларів на день у січні до 270 мільйонів доларів. Збільшення доходів від нафти поповнює військовий фонд Кремля. Доходи від нафти та газу історично становили понад третину федерального бюджету Росії, який протягом останніх кількох років перебував під тиском через масштабні санкції.

До війни з Іраном ринок нафти був підтриманий значними запасами та очікуваннями цьогорічного профіциту на рівні приблизно 3 мільйонів барелів на день. Зараз цей буфер значною мірою вичерпано, а видобуток "чорного золота" впав нижче мінімумів епохи пандемії.

Раніше цього місяця Міжнародне енергетичне агентство вже оголосило про плани вивільнити 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів для підтримки ринку.

Ціни на сиру нафту різко зросли після початку конфлікту на Близькому Сході, а міжнародні ф'ючерси на Brent злетіли до майже 120 доларів за барель. Ціни на "чорне золото" з того часу знизилися, але залишаються волатильними. При цьому ф'ючерси на нафту марок Brent та West Texas Intermediate торгувалися приблизно за 107 та 93,5 долара за барель відповідно на початку торгів 27 березня.

Нафтовий ринок може зіткнутися з подальшою турбулентністю і збільшити доходи Кремля. Попри початкову стійкість у перші чотири тижні війни, цей буфер тепер зник.

До початку війни в Ірані західні санкції відчутно впливвали на російську економіку. У минулому році економічне зростання в РФ сповільнилося майже вп’ятеро, що вимушений був визнати і Володимир Путін.

Попри суттєве покращення для Москви ситуації з нафтою, голова місцевого мінфіну попередив місцевих олігархів, що в Росії важкі часи настали і для них, і порадив економити гроші. Бізнес сприйняв таку заяву, як підготовку грунту для чергового підвищення податків.

