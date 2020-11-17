Основу ціни бензину чи скрапленого газу складає його вартість на кордоні, наголошує президент Української енергетичної асоціації.

Зменшення акцизу на бензин дозволить зменшити його вартість для кінцевих споживачів, наголошує президент Української енергетичної асоціації Юлія Підкоморна.

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За її словами, українці наразі не вірять, що бензин в Україні може стати дешевшим.

«Ми часто чуємо та читаємо в коментарях, що бензин не подешевшає. Тому що ніколи не дешевшав, тому що не вірять владі, тому що немає підстав, тому що ціни на все ростуть, тому що долар до гривні не знижується. Такі аргументи ми чуємо дуже часто», - зазначила Підкоморна.

Експерт у зв’язку з цим пояснює, що основу ціни бензину чи скрапленого газу складає його вартість на кордоні. За даними міжнародних котирувань останнього періоду тонна бензину коштує дешевше ніж скраплений газ. Але на АЗС скраплений газ навпаки вдвічі дешевше за бензин.

«Здається що це якась помилка, але ні, вся причина в розмірах податків, що формують кінцеву ціну. На скраплений газ акцизний податок становить 52 євро за 1000 літрів, що вчетверо менше ніж на бензин, для якого встановлена ставка 213,5 євро за 1000 літрів. При цьому газ Україна на 80% імпортує, і більша його частина з Росії», - пояснює Підкоморна.

Експерт наголошує, що зміна податків впливає на зміну ціни, яку платить кінцевий споживач, оскільки акциз та ПДВ є її складовими.

«Якщо ми вирівняємо всі ставки до рівня 139,5 євро/1000л, а це ставка для дизельного пального, то на бензин акциз зменшиться на 74 Євро/1000Л.

Зменшення акцизу напряму зменшить кінцеву ціну бензину (74*33,14/1000 + 74*33,14/1000*20% ПДВ) на 2,94 грн. на літрі (курс НБУ 33,14 грн за Євро).

Відтак навіть користувачі автомобілів з ГБО, які також використовують бензин, економитимуть на пальному (від 200 до 1000 грн. щороку)», - пояснила експерт.

Як зазначила президент УЕА, аби здешевити бензин, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4098, який пропонує зрівняти акциз на рівні 139,5 Євро за 1000 літрів.

«Наше спільне завдання – добитися схвалення цього законопроекту вже цього року. Наразі він вже три місяці знаходиться в комітеті ВР», - підсумувала вона.

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Автор: УНІАН