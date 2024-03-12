У лютому найбільший дизельний термінал у приморську знизив експортні постачання.

На минулому тижні, 4-10 березня, обсяги постачань дизпального й газойлю через російські порти становили 858 тис. тонн, що стало мінімальним тижневим показником з початку грудня минулого року, попри тижневе зростання у лютому. Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що відвантаження дистилятів скорочують через чисельні атаки на російські нафтопереробні об’єкти, які мали місце у січні та лютому.

Нафтопереробні підприємства під ударом України

Нагадаємо, 21 січня відбулась атака газопереробного комплексу "Новатек Усть-Луга", що знаходиться у Фінській затоці. Виробництво газойлю тут відновили лише три тижні потому. А 25 січня під атакою опинилась первинна установка переробки нафти на Туапсинському НПЗ "Роснафти".

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Атаки продовжились у наступному місяці. На початку лютого українські БПЛА атакували волгоградський НПЗ "Лукойлу", а 9 лютого вдалося пошкодити Ільський та Афіпський НПЗ, що знаходяться у Краснодарському краї.

Як зазначають в Enkorr, у лютому найбільший дизельний термінал у приморську скоротив експорт з 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн. Оператор терміналу прогнозує, що березневі постачання складуть 1,85 млн тонн, однак експерти говорять про можливе корегування прогнозу через атаку "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтезу".

Атака на один з найбільших російський НПЗ

Нагадаємо, 12 березня українські БПЛА успішно атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що розташований у місті Кстово (Нижньогородська область). Як стверджують російські пабліки, в результаті атаки вдалося знищити головний елемент заводу – одну з установок переробки нафти.

Цей НПЗ – один з найбільш потужних у Росії. Станом на 2022 рік він перероблював 15 млн тонн нафти: це приблизно 5% від всього обсягу російської переробки.

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