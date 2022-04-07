Раніше Литва відмовилась від імпорту російського газу.

Уряд Естонії ухвалив принципове рішення про відмову до кінця 2022 року від імпорту газу з Росії та створення в морському порту Палдіскі потужностей для прийому зрідженого природного газу (ЗПГ).

Про це повідомляє прес-служба естонського уряду.

"Члени уряду прийняли рішення, що Естонія відмовиться від імпорту російського газу в кінці цього року", - йдеться в повідомленні.

Можливості для прийому ЗПГ будуть створені восени. Наразі як тимчасове рішення пропонується оренда плавучого терміналу ЗПГ. Газопровід до терміналу буде побудований компаніями Elering та Alexela. Держава придбає частку у майбутній компанії, яка організує оренду терміналу.

"Метою уряду є те, щоб віддати пріоритет газу, отриманому із ЗПГ, при формуванні запасів газу. Ми твердо очікуємо від продавців газу, що компанії також зроблять правильний моральний вибір", – зазначила Каллас.

Як повідомляв УНІАН, Литва першою з країн Європейського Союзу повністю відмовилася від російського газу. Міністр енергетики Дайнюс Крейвіс підкреслив, що це поворотний момент в історії енергетичної незалежності Литви.

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