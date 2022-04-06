Шарль Мішель зазначив, що нові санкції торкнуться російського вугілля.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель висловився щодо санкцій проти російського газу та нафти. Він вказав, що такі обмеження рано чи пізно знадобляться.

Про це глава Євроради повідомив в Twitter.

За його словами, новий пакет санкції торкнеться імпорту вугілля.

"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що заходи щодо нафти та навіть газу теж рано чи пізно знадобляться", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, посли країн Європейського Союзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України.

При цьому The Wall Street Journal повідомив, що у новий пакет санкцій проти РФ включать обмеження щодо російської нафти та вугілля. Відзначається, що не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому в ЄС обговорюють альтернативний варіант.

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборона на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів.

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