Голова Європейської Ради Шарль Мішель висловився щодо санкцій проти російського газу та нафти. Він вказав, що такі обмеження рано чи пізно знадобляться.
Про це глава Євроради повідомив в Twitter.
За його словами, новий пакет санкції торкнеться імпорту вугілля.
"Ми посилюємо наші санкції, щоб зберегти максимальний тиск на Кремль. Новий пакет включає заборону імпорту вугілля. І я думаю, що заходи щодо нафти та навіть газу теж рано чи пізно знадобляться", – йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляв УНІАН, посли країн Європейського Союзу планують зібратися 6 квітня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України.
При цьому The Wall Street Journal повідомив, що у новий пакет санкцій проти РФ включать обмеження щодо російської нафти та вугілля. Відзначається, що не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому в ЄС обговорюють альтернативний варіант.
У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз планує ввести заборону на імпорт вугілля з Росії, а також заборона на в'їзд в блок більшості російських вантажівок і кораблів.