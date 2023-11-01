НАК "Нафтогаз України" запропонувала іноземним замовникам понад 10 млрд куб газу - третину національних потужностей країни.

Запаси газу в Євросоюзі наближаються до повної потужності, що змушує енергетичні компанії розміщувати надлишкові запаси в Україні напередодні зими.

За даними Gas Infrastructure Europe, газові сховища ЄС в даний час заповнені майже на 99%, перевищивши цільовий показник Брюсселя в 90%, пише Financial Times. "Ця цифра показує, що в цьому році в регіоні зберігається набагато більше газу, ніж деякі побоювалися після вторгнення РФ в Україну, через триваючий імпорт зрідженого природного газу і зниження попиту",-пояснило видання.

Це робить ЄС менш вразливим перед енергетичним шоком, хоча йому не вистачає гарантії того, що газу вистачить на всю зиму. "Ризик дефіциту газу в Європі цієї зими низький, якщо не відбудеться незапланованих перебоїв в поставках або тривалих і глибоких похолодань", - сказала аналітик з Argus Наташа Філдінг. Вона додала, що "Європа запаслася настільки, наскільки могла".

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Оскільки сховища в ЄС майже заповнені, компанії все частіше звертаються до України, де розташовані найбільші в Європі резервуари, для зберігання своїх запасів, в результаті чого кількість природного газу, що зберігається в країні, досягла найвищого рівня з моменту вторгнення РФ.

Україна стала альтернативою зберіганню газу, незважаючи на ризики, почасти тому, що вона запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання і звільнення від митних зборів на три роки, що дозволяє легко реімпортувати газ в ЄС.

За даними державної енергетичної компанії "Нафтогаз", резервуари в країні розташовані в основному глибоко під землею на заході країни, далеко від лінії фронту, і в даний час містять понад 2 млрд куб м газу, що належить ЄС.

Компанія запропонувала іноземним замовникам понад 10 млрд куб газу - третину національних потужностей України.

Олексій Чернишов, виконавчий директор "Нафтогазу", заявив, що європейські компанії йдуть на "чисто комерційний ризик", поміщаючи свій газ в українські сховища, які, незважаючи на те, що вони знаходяться далеко від бойових дій, все одно можуть піддатися ударам.

У "Нафтогазі" уточнили, що в період з січня по жовтень цього року 128 його об'єктів по всій країні були пошкоджені внаслідок російських атак, хоча представники галузі кажуть, що жодне підземне сховище не постраждало.

ЄС і Україна також обговорюють можливість застрахувати сховища від шкоди, заподіяної війною. Чернишов сказав, що будь-які гарантії будуть сприяти подальшому збільшенню використання українських сховищ, але додав, що він не очікує, що страхування буде життєздатним в "осяжному майбутньому".

"Комерційні компанії вклали понад 1 млрд євро в українські сховища, незважаючи ні на що, - сказав він. Уявіть, що станеться... з додатковою страховкою".

При цьому директор з європейських газових досліджень в LSEG Уейн Брайан попередив, що холодна погода або перебої в роботі Норвегії, ключового постачальника газу в Європу, "швидко виснажать ці сховища".

Газові сховища України

Про те що європейські компанії закачують газ в українські сховища стало відомо в серпні. Як повідомили тоді в прес-службі НАК "Нафтогаз України", своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

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