Отриманий прибуток компанія планує спрямувати на реалізацію пріоритетних проєктів з капітальних інвестицій, добудови стратегічних об’єктів та виконання інвестиційних програм.

НАЕК «Енергоатом» подала до Міненерго фінансовий план на 2021 рік.

Про це повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

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У разі його затвердження Компанія зможе отримати прибуток, що дасть змогу розрахуватися з боргами та продовжити реалізацію важливих технічних і соціальних проєктів.

Фінансовий план ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік підготовлено виходячи з моделі фінансового ПСО та розраховано за умови продажу 100% продукції Компанії на всіх сегментах ринку електричної енергії.

Нагадаємо, що обов’язки ПСО уряд поклав на Енергоатом у червні 2019 року. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 05.06.2019 р. №483 85% електроенергії, виробленої українськими атомними станціями, Компанія мусила продавати за собівартістю державному підприємству – посереднику. Наразі 50% виробленої електроенергії Енергоатом віддає ДП «Гарантований покупець» за ціною 1 коп/кВт.

Механізм ПСО розглядався урядом як тимчасовий, і термін дії чинного Положення закінчується 31 грудня 2020 року.

Фінансовим планом ДП «НАЕК «Енергоатом» на 2021 рік (відповідно до Прогнозного балансу, затвердженого Міністерством енергетики України 4 листопада 2020 року) передбачено відпуск 69 923 млн кВт-год електроенергії АЕС, що на 1 418 млн кВт-год менше прогнозного показника у 2020 році.

Водночас чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачено в обсязі 78 046,9 млн грн, що на 31 385,9 млн грн, або 67,3%, більше прогнозного показника на 2020-й.

Фінплан ДП «НАЕК «Енергоатом» на наступний рік передбачає сплату податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів на загальну суму 23 715,8 млн грн, що на 9 876,1 млн грн, або 71,4%, більше прогнозного показника на 2020 рік.

Внаслідок суттєвого збільшення доходів також планується отримати прибуток від операційної діяльності за показником EBITDA 32 675,7 млн грн, що майже втричі більше порівняно з прогнозом на 2020 рік.

Збільшення чистого фінансового результату діяльності Компанії у 2021 році дасть змогу виконати всі ключові фінансові ковенанти, які є обов’язковою передумовою фінансування інвестиційних програм в міжнародних фінустановах.

Отриманий прибуток компанія планує спрямувати на реалізацію пріоритетних проєктів з капітальних інвестицій, добудови стратегічних об’єктів та виконання інвестиційних програм.

На соціальний розвиток Компанії та міст-супутників АЕС проєктом фінансового плану у 2021 році передбачено 859,5 млн грн, що на 175,8 млн грн більше, ніж у 2020 році.

Наразі НАЕК «Енергоатом» очікує на погодження документа Міністерством енергетики.

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Автор: УНІАН