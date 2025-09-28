Дослідники зняли актиній, морських зірок та інших морських мешканців, що живуть на похованій на дні моря зброї.

Підводний апарат виявив у Балтійському морі крабів, черв'яків і риб, які живуть серед вибухових речовин часів Другої світової війни, хоча раніше вважалося, що ці боєприпаси занадто токсичні для морських мешканців.

Як пише InteestingEngineering, посилаючись на дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, на місці поховання зброї вчені виявили більше тварин на боєголовках, ніж на навколишньому морському дні.

"Ми були готові побачити значно меншу кількість усіх видів тварин", - розповів автор дослідження Андрій Веденін із Науково-дослідного інституту Зенкенберга в Німеччині. - "Але все виявилося навпаки".

Нове дослідження було зосереджено на Любецькій затоці, де на морському дні лежать боєголовки літаків-снарядів "Фау-1". За допомогою підводного апарату дослідники зняли мережі актиній, морських зірок та інших морських мешканців, що живуть на цій зброї.

Веденін пояснив, що в Балтійському морі немає природних твердих поверхонь. Морське дно в основному складається з мулу і піску. Боєголовки створюють рідкісний твердий субстрат, до якого можуть прикріплятися і розмножуватися тварини. Це місце також відносно ізольоване від людської діяльності через хімічне забруднення, що створює захисну оболонку для диких тварин.

Адаптація до токсичних сполук

Дослідники виявили близько 43 000 організмів на квадратний метр, що живуть на боєголовках, порівняно з лише 8200 на квадратний метр у навколишніх відкладеннях.

Таким чином, морське життя виявилося стійким до таких токсинів, як тротил і гексоген. Концентрації варіювалися від 30 нанограмів до 2,7 міліграмів на літр, проте тварини почувалися чудово.

Тварини здебільшого селилися на металевих корпусах, а не на вибухових речовинах, що, ймовірно, знижувало їхній вплив на шкідливі хімічні речовини. Затонулі кораблі перетворилися на притулки для диких тварин.

