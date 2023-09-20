З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби.

В головному офісі оператора об'єднаної енергомережі НЕК "Укренерго" 20 вересня відбуваються слідчі дії.

Як повідомила прес-служба "Укренерго", обшуки проводить Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року.

"Укренерго сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило.

З переліку документів, які цікавлять правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторською служби.

НЕК "Укренерго" оскаржує результати аудиту ДАСУ в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству.

"Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, вимушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни", - вважає прес-служба.

Довідка УНІАН

НЕК "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління об'єднаною енергосистемою (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

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