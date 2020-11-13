Як монополія окремих компаній неминуче призводить до створення штучних дефіцитів електроенергії задля підвищення її ринкової ціни. І така ситуація відбувається кожен рік на початку опалювального сезону.

Останніми днями спостерігається різкий стрибок ціни електроенергії на Ринку на добу наперед (РДН). Вчорашня ціна встановила рекорд із початку року - 1,64 грн, а сьогодні (13 листопада) вже новий рекорд – 1,74 грн за кВт-г (базове навантаження або рівний графік).

Про це у колонці на "Цензор.НЕТ" пише голова Комітету Верховної Ради з енергетичної політики Андрій Герус.

Але особливістю цього зростання є те, що на ринку почали з'являтися дефіцити електроенергії, чого не було весь останній рік. Такі дефіцити в ОЕС України спостерігаються вже три дні: середа, 11 листопада – дефіцит одну годину (18-а година); четвер, 12 листопада – дефіцити вже три години (17-а, 18-а, 19-а); п'ятниця, 13 листопада – дефіцити вже 4 години (17-20 години).

За його даними, саме рекордні ціни електроенергії були у ці дні 12-13 листопада.

"Дефіцит означає, що обсяг заявок на купівлю перевищував обсяг заявок на продаж. Іншими словами, покупець не міг купити на РДН потрібний обсяг електроенергії. Наприклад, на сьогодні на 18-у годину доби було не задоволено аж 16% заявок на купівлю електроенергії", - зазначив він.

Вже відома ситуація із Енергоатомом, який поки не запустив блоки №2 і №4 Запорізької АЕС через проблеми із дозволом від Держатомрегулювання, пише Герус.

"Разом із тим, є непрацюючі блоки і у теплової генерації. Вчора (12 листопада) були заявлені в "аварійний ремонт" три блоки теплової генерації: два блоки Ладижинської ТЕС та 1 корпус Криворізької ТЕС. А вже сьогодні їх кількість виросла до п'яти блоків. А саме: 2 блоки Ладижинської ТЕС, 2 корпуси Криворізької ТЕС, 1 блоки Запорізької ТЕС. Всі ці ТЕС входять в групу ДТЕК", - написав Герус.

За його словами, в інших компаній – Донбасенерго та Центренерго – всі блоки знаходяться у робочому стані.

"Тож ми бачимо і тут кореляцію: виведено у аварійний ремонт додаткові блоки – більший дефіцит та вища ціна електроенергії. Схожа, але ще гірша ситуація у Бурштинському енергоострові. 10 листопада дефіцит електроенергії складав 14 годин із 24 годин. У деякі години попит перевищував пропозицію у 12-13 разів. Хоча потужності лише однієї Бурштинської ТЕС вдвічі більші, аніж споживання Бурштинського енергоострову. І там рекордні ціни у ці дні", - зазначив він.

У підсумку, пише голова Комітету Верховної Ради з енергетичної політики, маємо ситуацію, коли в Україні: профіцит генеруючих потужностей, величезні запаси вугілля та газу: у два рази більші, аніж рік тому, але при цьому дефіцит електроенергії.

"Таке може бути, якщо генеруючі потужності монополізовані і паливо/енергосерсуси також монополізовані і у окремих гравців є занадто велика ринкова влада. Тоді дійсно може утворюватися профіцит палива, але при цьому бути дефіцит електроенергії. І такий дефіцит, зазвичай, супроводжується спекулятивним зростанням ціни", - пояснив Герус.

За його словами, ситуація досить схожа до минулорічної, коли пішов імпорт, щоб погасити дефіцити, та стрибок цін.

"Це ще раз показує, що словесні домовленості "давайте купувати у своїх рідненьких по нормальних справедливих цінах" не діють. На жаль. Вже цими вихідними у роботу запускається додатковий атомний блок. І це має дещо стабілізувати ситуацію. Разом із тим зі своєї сторони, поцікавлюся думкою Антимонопольного комітету щодо цієї ситуації, адже такі дефіцити електроенергії – це серйозно, - зазначив він.

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Автор: УНІАН