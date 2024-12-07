"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 8 грудня 2024 року.

8 грудня 2024 року, у неділю, впродовж дня діятиме лише одна черга відключень для побутових споживачів. "Укренерго" заявляє, що графіки діятимуть із 14:00 - 18:00.

Проте для промисловості та бізнесу відключення будуть більш серйозними з 09:00 до 19:00.

"Завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в публікації Telegram.

Відео дня

Крім того, "Укренерго" наголошує на можливості зміни часу застосування та обсягу обмежень протягом усього дня.

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Ситуація з енергосистемою в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія робить усе можливе, щоб повністю зруйнувати енергосистему України до Нового року. Експерт також додав, що на відновлення пошкодженого обладнання йде від 10 до 14 днів.

Крім того, Росія має достатній запас ракет для масованих атак по критичній інфраструктурі України.

"Для того, щоб підтримувати ось такий постійний тиск і напругу, щоб лунали повітряні тривоги, то однозначно росіяни намагатимуться до цього прагнути. У них десь є запас міцності на 2-3 масовані атаки", - зазначив Дмитро Жмайло.

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