Росія знайшла нову ціль в Україні: нардеп спрогнозував, куди битимуть росіяни тепер

Сергій Нагорняк зазначив, що кожна родина має підготуватися до потенційних загроз.

Російська Федерація буде, ймовірно, намагатися позбавити централізованого водопостачання Київ, Дніпро, Одесу та Харків. Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Наскільки я розумію їх цікавить водопостачання у містах-мільйонниках: Київ, Дніпро, Одеса Харків. Малоймовірно, що їм цікаві Житомир, Черкаси чи Чернігів. Але міста-мільйонники вони, швидше за все, будуть намагатися позбавити можливості подавати воду та робити водовідведення", - зазначив парламентар.

Він додав, що кожна родина має підготуватися до потенційних загроз та мати запас питної та технічної води.

Відео дня

На питання ведучої, чи були розпорядження для водоканалів підготуватися до потенційних проблем з водою, Нагорняк відповів:

Наш комітет поки що не інформували з цього приводу. Я думаю, що, можливо, і були якісь розпорядження від Головного управління розвідки так само і від Кабінету міністрів, але я не певен, що вже почалися якісь рухи.

Удари Росії по Україні - головні новини

2 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія хоче створити Україні проблеми з водопостачанням. За його словами, готуються удари по відповідній інфраструктурі.

Впродовж усієї зими російські загарбники завдавали ракетних і дронових ударів по українській критичній інфраструктурі, аби занурити українців у темряву і холод. 26 лютого Росія вчергове масовано атакувала енергосистему України, частково залишивши без світла споживачів у шести областях.

Вас також можуть зацікавити новини: