1 січня світло вимикатимуть по всій Україні: коли діятимуть графіки в четвер

Вимкнення світла триватимуть, але тепер торкнуться всієї України.

У четвер, 1 січня 2026 року, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть по всій Україні, а не в "більшості областей", як це було протягом останніх днів. Обмеження стосуватимуться також і промислових споживачів, повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Причина - наслідки триваючих російських масованих атак по енергетичній інфраструктурі України. "Ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтеся на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - ідеться в публікації.

Графік вимкнення світла - Київ

У столиці ситуація 1 січня буде неоднорідною. Більшість черг (1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 4.2) очікують на 3 етапи відключень.

Особливу увагу варто звернути на чергу 4.2: тут заплановано тривалий 7-годинний період без світла (з 13:00 до 20:00). Найвдаліший графік у черги 6.2 - для них передбачено лише одне відключення в другій половині дня (з 16:30 до 22:00). В інших чергах (2.1, 2.2, 5.1, 5.2, 6.1) світло вимикатимуть двічі за добу.

Графік вимкнення світла - Дніпропетровська область

Для більшості черг на Дніпропетровщині 1 січня заплановано вимкнення електроенергії у 3 етапи. Найбільш "щадний" графік чекає на споживачів у чергах 5.2, 6.1 і 6.2 - тут світло вимикатимуть лише двічі на добу.

Найбільше навантаження лягає на черги 2.2 і 3.1, де передбачено по 4 періоди відключення. При цьому у черги 3.1 два відключення будуть короткими: ранкове (з 08:00 до 09:00) і нічне (з 23:00 до 24:00) триватимуть лише по одній годині.

Графік вимкнення світла - Київська область

Для більшості черг у Київській області 1 січня світло вимикатимуть двічі або тричі на добу. Найскладніша ситуація очікується в чергах 1.2, 4.2 і 5.1, де заплановані безперервні відключення по 7 годин поспіль.

Цікава ситуація в черзі 4.2: це єдина група, де заплановано лише одне відключення за всю добу, однак воно триватиме 7 годин (з 14:00 до 21:00). Також варто звернути увагу на чергу 4.1, де передбачено три етапи відключень, один з яких триватиме лише годину (з 06:00 до 07:00).

