Чотири групи відключень у Києві не зможуть подивитись новорічне звернення президента

У Києві одразу чотири групи споживачів через стабілізаційні відключення електроенергії залишаться без світла у новорічну ніч. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками, у столиці без електропостачання до 24:00 31 грудня перебуватимуть споживачі груп 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2.

Таким чином, мешканці цих черг не зможуть подивитися традиційне новорічне звернення президента в прямому ефірі. Хіба що за наявності резервних джерел живлення.

У ДТЕК додали, що в разі змін, будуть оперативно інформувати громадян.

Раніше виконуючий обов'язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко зазначив, що в новорічну ніч зазвичай спадає навантаження, що могло б дещо послабити графіки. Проте усе залежатиме від того, чи не здійснять росіяни черговий обстріл української енергетики.

Пізніше в "Укренерго" підтвердили, що у більшості регіонів України 31 грудня діятимуть графіки відключень світла.

Ситуація в українські енергосистемі залишається складною після останнього масованого обстрілу РФ, що відбувся 27 грудня. Внаслідок цієї атаки лівий берег Києва та області досі живе з екстреними відключеннями світла.

Як зазначав генеральний директор Yasno Сергій Коваленко, енергетики кілька разів намагалися скасувати аварійні відключення для Лівобережжя столиці, проте досі це не вдалося зробити через значні пошкодження.

Крім того, у ніч на 30 грудня окупанти знову атакували українські енергетичні об’єкти Чернігівської області.

За даними заступниці міністра енергетики Ольги Юхимчук, станом на ранок 30 грудня, без світла залишалися понад 75 тисяч споживачів.

Виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов розповідав, що Україна зможе відмовитись від графіків відключень світла через 2 місяці після припинення російських атак – саме стільки часу потрібно на відновлення енергооб’єктів.

