Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах, - NYT

Старі ядерні комплекси 1960-років зараз активно модернізують та розширюють.

Китай активно будує приховані ядерні комплекси у віддалених гірських долинах південно-західної провінції Сичуань. Про це пише The New York Times, посилаючись на супутникові знімки.

Одним із ключових об'єктів, що привернув увагу журналіств та експертів, є долина Цзитун, де китайські інженери зводять нові бункери та захисні вали. Супутникові дані показують численні труби, що вказують на роботу з високонебезпечними матеріалами – ймовірно, там виготовляють звичайну вибухівку, яка використовується як детонатор у ядерних боєголовках.

Ще один об'єкт, Пінгтонг, оточений подвійною огорожею, спеціалізується на виробництві ядерних боєголовок з плутонієм. Центральна споруда з вентиляційною трубою висотою 117 метрів була недавно відремонтована: додані нові вентиляційні отвори та теплорозсіювачі. Поруч триває активне будівництво, а над входом видніється гігантський напис слів лідера Китаю Сі Цзіньпіна: "Залишайтеся вірними основоположній справі та завжди пам’ятайте про нашу місію". Цей заклик, видимий з космосу, символізує ідеологічну основу ядерної експансії.

Відео дня

Ці комплекси – лише частина мережі секретних об'єктів, створених ще в 1960-х роках за проєктом Мао Цзедуна "Третій фронт". Тоді десятки тисяч вчених вирубували в горах лабораторії, щоб захистити ядерну програму від ударів США чи СРСР. Після розрядки 1980-х багато з них скоротили, але з 2019 року модернізація прискорилася.

"Зміни, які ми бачимо на цих об'єктах, відповідають ширшим цілям Китаю стати світовою наддержавою. Ядерна зброя є невід'ємною частиною цього", – зазначає Ренні Баб'ярз, експерт з геопросторової розвідки.

За оцінками Пентагону, Китай вже має понад 600 боєголовок і планує подвоїти цей показник до 2030 року. Хоча це менше, ніж арсенали США чи Росії, зростання викликає тривогу в Вашингтоні. Заступник держсекретаря Томас Г. Ді Нанно звинуватив Пекін у таємних ядерних випробуваннях, що порушують глобальний мораторій.

"Китай хоче опинитися в такому становищі, коли, на його думку, він значною мірою захищений від ядерного тиску з боку Сполучених Штатів", – коментує Майкл С. Чейз з RAND Corporation.

Агресивні наміри Китаю: останні новини

Як писав УНІАН, нещодавно лідер КНР Сі Цзіньпін усунув із вищого військового керівництва впливового генерала, який, ймовірно, був останньою внутрішньою перешкодою для планів щодо потенційного вторгнення на Тайвань. На думку західних експертів, це свідчить про консолідацію в руках Сі повного контролю над армією і зростання його впевненості у можливості силового "возз’єднання" острова з Китаєм.



Також ми розповідали, що у січні в Східнокитайському морі було зафіксовано безпрецедентну активність китайських рибальських суден. Вони вишикувалися в чітко скоординовані формації, що не відповідають звичайній рибальській діяльності і спостерігалися на супутникових знімках та судноплавних даних. Експерти пов’язують таку поведінку з діями китайської морської міліції – неформального флоту цивільних суден, що використовується Пекіном для тиску в "сірих зонах" і посилення контролю над водами без прямого застосування військової сили.

Вас також можуть зацікавити новини: