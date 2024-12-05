"Укренерго" озвучило інформацію про ситуацію з енергетикою 6 грудня 2024 року.

6 грудня 2024 року, протягом усього дня, діятиме одна або дві черги відключень для побутових споживачів. "Укренерго" заявляє, що дві черги діятимуть з 07:00 - 20:00. З 06:00 до 07:00 і з 20:00 до 22:00 - одна черга відключень.

"Нагадуємо, що причина тимчасового введення обмежень - пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада", - йдеться в публікації Telegram.

Національна енергетична компанія також заявляє, що ситуація з часом застосування та обсягом обмежень може змінитися в будь-який момент. Однак енергетики продовжують займатися тим, щоб якнайшвидше виправити ситуацію і повернути в роботу пошкоджене російськими ракетами обладнання.

Відео дня

Оновлено. 18:58. Компанія "ДТЕК" ділиться графіками відключень окремо для Одеської, Київської та Дніпропетровської областей. Також дізнатися про те, коли вимикатимуть світло, можуть, зокрема, жителі Києва.

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Ситуація з енергосистемою в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що графіки відключень світла в Україні почали скорочуватися. Зокрема, у Міненерго пояснили, що це відбувається саме через ремонтні роботи.

"Єдине, що залишається - це постійний ризик обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури", - сказав заступник міністра енергетики.

Крім того, нардеп Сергій Нагорняк розповів, що графіки відключень світла можна скасувати, але якщо буде сонячна погода, додатковий обсяг генерації та відсутність масованих атак на критичну інфраструктуру.

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