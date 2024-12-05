Причиною обмежень електроенергії є виключно російські обстріли енергооб'єктів, зазначив заступник міністра енергетики.

Графіки відключень електроенергії в Україні поступово скорочуються завдяки ремонтам енергетичної інфраструктури. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

"Ми можемо бачити стан (енергосистеми - УНІАН) за рахунок тих черг і графіків, які застосовуються. За результатом ефективних і постійних ремонтів, які наразі відбуваються, ми бачимо, що графіки поступово скорочуються. Єдине, що залишається – це постійний ризик обстрілів обʼєктів енергетичної інфраструктури", – сказав Колісник.

Він також зазначив, що причиною графіків обмеження електричної енергії на сьогодні є виключно російський енергетичний терор та обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури.

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За його словами, від початку повномасштабного вторгнення 36 країн направили понад 1500 об'єктів гуманітарних вантажів, які можна виміряти в приблизно 20 тисяч тонн обладнання. Це обладнання необхідне енергетичним підприємствам для того, щоб оперативно відновлювати та забезпечувати світло в домівках громадян.

"Ми закликаємо побутових споживачів, споживати раціонально. Комунальні підприємства, місцеві органи влади не включати те освітлення, яке є не вкрай необхідним, використовувати його раціонально", - додав заступник міністра.

Ситуація в енергосистемі України - головні новини

Протягом доби, 5 грудня, відключення світла для побутових споживачів розпочнуться з 06:00 і триватимуть до 22:00.

29 листопада стало відомо, що внаслідок масованих ракетних атак Україні довелося скоротити виробництво електроенергії на трьох АЕС. Експерт заявив, що для відновлення їхньої роботи знадобиться щонайменше два тижні, оскільки тоді були атаковані підстанції.

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