Світло відключають в окремих областях після російського удару по Україні.

У кількох областях України сьогодні, 6 лютого, знову відключатимуть світло. Відповідне розпорядження обленерго отримали від "Укренерго".

У ДТЕК повідомили про відключення в Дніпропетровській і Донецькій областях.

"За командою Укренерго в Дніпропетровській і Донецькій областях використовуються екстрені відключення", - йдеться в повідомленні.

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При цьому в "Кіровоградобленерго" також попередили жителів області про обмеження споживання.

"06.02.2025 з 9:17 за розпорядженням НЕК "Укренерго" за режимом роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАО)", - зазначено в повідомленні.

Водночас вказано, що в разі одночасного введення в дію ГАВ і ГПВ час відключення за графіком може бути збільшено.

Крім того, в АТ "Сумиобленерго" повідомили, що з 9:11 6 лютого на території Сумської області введено графіки аварійних відключень.

Таку саму заяву зробили в "Полтаваобленерго".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 6 лютого о 09:16 отримано команду на ведення однієї черги ГАВ ", - повідомили в обленерго.

Графіки відключення світла в Україні - останні новини

3 лютого в низці областей України було запроваджено графіки відключень світла. Зокрема, тоді йшлося про Сумську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Донецьку області.

В "Укренерго" повідомили, що внаслідок ракетно-дронних обстрілів об'єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі енергетики змушені застосувати аварійні відключення.

4 лютого знову діяли графіки аварійних відключень.

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