Обмеження запровадили через масові ракетно-дронові атаки РФ.

6 листопада в усіх регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час і обсяги застосування обмежень:

Графіки погодинних відключень - з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг;

Графіки обмеження потужності - з 08:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

За даними "Укренерго", час та обсяг застосування обмежень можуть змінити. У випадку подачі електроенергії за графіком Національна енергетична компанія закликає споживати її в ощадливому режимі.

Графіки відключень Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії на Дніпропетровщині.

Повідомляється, що у деяких мешканців області світла може не бути протягом 4 годин. Разом з тим у Дніпропетровській області є черги щасливчиків, які будуть зі світлом всю добу.

Росія атакує українську енергетику

З початку осені росіяни активізували атаки на вітчизняну енергетику.

Нещодавно вони завдали чергових ударів по енергетичних об’єктах, які знаходяться у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях. Внаслідок атак деякі споживачі залишилися без світла.

4 листопада росіяни завдали ударів по Одеській енергетиці. Тоді повідомлялося про масовану атаку енергетичної та портової інфраструктури Ізмаїльського району.

Через постійні російські атаки енергетики вимушені працювати цілодобово. Водночас запроваджуються планові відключення, покликані збалансувати енергетичну систему країни.

