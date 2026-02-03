Росія атакувала ТЕЦ і ТЕС: сотні тисяч людей залишились без тепла у мороз -25 градусів

Ворог бив по ТЕЦ, ТЕС, системах опалення та просто по житлових будинках.

В ніч на 3 лютого російські окупанти атакували об’єкти в восьми областях України, передусім об’єкти теплогенерації та багатоповерхові будинки. Про це повідомляє перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Черговий російський злочин проти людяності, спроба зимового геноциду від російських нелюдів. Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях – по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі", – звітує Шмигаль.

Урядовець підкреслює, що після так званого "енергетичного перемир’я", коли ворог накопичував ресурси, росіяни дочекалися найжорсткіших морозів і повернулися до звичної для себе практики терору мирного населення.

"Цілі – не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25°C", – вказав Шмигаль.

В результаті нічної атаки ТЕЦ Києва, Харкова, Дніпра, Одеси отримали суттєві пошкодження. Про це заявив в етері "Київ24" член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк

"Росія била по підстанціях "Укренерго", які якраз відповідають за передачу електричної енергії і розподіл з атомних електростанцій до міста Києва і до центральної частини України", – повідомляє нардеп.

За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, тільки в Києві без тепла залишилися понад тисяча житлових будинків. В Харкові без опалення – понад 100 тисяч місцян.

"Київ. Унаслідок ударів понад 1 100 будинків залишилися без опалення, найскладніша ситуація у Дарницькому та Дніпровському районах. Водопостачанням та водовідведенням жителі столиці забезпечені. Харків. Через атаку армії РФ теплопостачання тимчасово призупинене для 110 000 абонентів обласного центру. Крім того, без тепла залишилися понад 15 000 абонентів в Лозівському районі", – повідомив Кулеба.

Наразі на об'єктах активно ведуться ремонтно-відновлювальні роботи, наголошує віцепрем’єр.

Удар росіян по енергосистемі 3 січня - головні новини

Росіяни вночі атакували Харків балістикою та дронами. За словами міського голови Ігоря Терехова, атака була безпрецедентною. Ворог цілеспрямовано бив по енергетичній інфраструктурі, аби залишити мешканців міста-мільйонника без тепла. В частині будинків комунальники змушені тимчасово зливати воду з систем опалення.

Так само дронами та ракетами ворог атакував вночі Одесу та область. БПЛа заходили здебільшого з боку Чорного моря. Під ударом була енергетична та цивільна інфраструктура. Через влучання пошкоджена частина комунікацій.

