РФ завдала безпрецедентного удару по енергетиці Харкова, - Терехов

У частині будинків зливають воду з труб.

Росіяни в ніч на 3 лютого атакуали Харків балістикою та дронами, під ударом була критична інфраструктура. Мер міста Ігор Терехов назвав цю атаку безпрецедентною.

Так, він зазначив, що удари йдуть цілеспрямовано по енергетичній інфраструктурі, щоб завдати їй максимальних руйнувань і залишити місто без тепла в сильні морози.

У зв'язку з цим Терехов попередив, що у частині будинків доведеться злити воду з труб.

Відео дня

"Щоб не допустити замерзання мережі, нам необхідно злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ. Я розумію, наскільки це важко у двадцятиградусний мороз. Але безпрецедентна атака ворога на критичну інфраструктуру не залишає іншого варіанту. Іншого виходу наші фахівці не бачать", - пояснив він.

Терехов додав, що у місті цілодобово працюватимуть усі 101 пункт Незламності, за потреби розгортатимуть нові.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.

Крім того, начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє людей.

27-річний та 58-річний чоловіки наразі отримують допомогу медиків.

Українська енергетика - новини

31 січня у різних містах сталися масштабні аварійні відключення електроенергії, через що тимчасово зупинився електротранспорт. У Києві та Харкові тимчасово не працювало метро, а в інших містах не курсували тролейбуси та приміські електропоїзди.

За словами президента Володимира Зеленського, причиною аварії в енергосистемі, наймовірніше, стала погода, а саме - зледенілі лінії електропередач.

1 лютого завершилося енергетичне перемир’я. Вже наступного дня ворог завдав першого масованого удару по енергетиці.

Вас також можуть зацікавити новини: