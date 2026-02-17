Новий пакет санкцій проти Росії тріщить по швах через суперечки в ЄС, - Bloomberg

Пропозиції Єврокомісії покликані ще більше скоротити нафтові доходи Росії.

Спроба Європейського Союзу запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, наштовхується на опір, що загрожує послабити останній санкційний пакет блоку.

Як пише Bloomberg, кілька столиць насторожено ставляться до пропозицій запровадити обмеження проти портів у Грузії та Індонезії. Італія та Угорщина зокрема мають занепокоєння щодо порту Кулеві в Грузії, тоді як Греція і Мальта також висловили сумніви стосовно порту в Індонезії. Окремо Італія та Іспанія заперечують проти запропонованих санкцій щодо банку на Кубі.

Скептицизм посилюється на тлі того, що Греція та Мальта також висловлюють занепокоєння щодо пов’язаної ініціативи – замінити цінову "стелю" на російську нафту забороною на морські послуги, зокрема страхування та транспортування. Цей крок залежить від підтримки країн "Великої сімки", де США поки не зайняли чіткої позиції.

За словами джерел видання, зростання опору ризикує суттєво послабити новий санкційний пакет ЄС. Пропозиції, які Європейська комісія представила раніше цього місяця, покликані ще більше скоротити нафтові доходи Росії, оскільки посадовці намагаються посилити тиск на Москву, щоб вона припинила війну проти України. Блок прагне ухвалити пакет цього місяця. Для запровадження санкцій потрібна підтримка кожної держави-члена.

Небажання Італії запроваджувати санкції проти порту Кулеві пов’язане з тим, що через нього також імпортується газ з Азербайджану – ключового енергетичного джерела для Європи. Крім того, кубинський банк - єдиний на острові, який працює з іноземними валютами, обслуговуючи дипломатів та громадян ЄС, яким може знадобитися допомога.

Угорщина давно виступає проти заходів, які, за її словами, обмежують її енергетичні постачання.

Крім цього, Європейська комісія просуває заборону на експорт верстатів і певного радіообладнання до Киргизстану, стверджуючи, що ці товари можуть сприяти воєнним зусиллям Росії.

Так, після початку повномасштабної війни Росії у 2022 році експорт підсанкційних технологій, які можуть використовуватися для виробництва озброєнь, з ЄС до Киргизстану зріс у вісім разів. Паралельно постачання таких товарів із Киргизстану до Росії збільшилися на 1000%. Посадовці виконавчої влади ЄС мають зустрітися з урядом країни пізніше цього місяця.

Останній пакет ЄС також включає пропозиції щодо санкцій проти кількох компаній у Китаї та інших країнах, які, за твердженням Брюсселя, постачають ресурси для російської воєнної машини. Крім того, планується внести до санкційного списку додаткові судна "тіньового флоту" та запровадити нові торговельні обмеження, а також вдарити по операторах криптовалют і іноземних банках, які допомагають Москві обходити санкції.

На початку лютого Європейська комісія оприлюднила проєкт 20-го пакета санкцій проти Росії, зосередженого на енергетичному секторі, фінансових послугах і торгівлі. Очікується, що цей крок ще більше зменшить доходи Росії від енергоносіїв і ускладнить пошук покупців для її нафти.

Дипломати прагнуть фіналізувати новий санкційний пакет до 24 лютого, проте Угорщина створює перепони для швидкого прийняття рішення, наполягаючи на виключенні із санкційного списку високопосадовців з числа російських спортивних чиновників.

