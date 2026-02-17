Менше години в дорозі: прямі поїзди між Дубаєм і Абу-Дабі планують запустити вже цього року

Очікується, що нова залізнична мережа з'єднає 11 міст ОАЕ.

Стали відомі нові подробиці про довгоочікуваний запуск прямих поїздів між двома головними містами Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Дубаєм і Абу-Дабі, анонсований на початку минулого року.

Як йдеться в повідомленні на сайті національної залізничної мережі ОАЕ Etihad Rail, запуск нової пасажирської залізничної лінії, яка скоротить час у дорозі між Дубаєм і Абу-Дабі до менше ніж однієї години, планується вже цього року.

Відзначимо, запущена в 2016 році Etihad Rail на даний момент спеціалізується виключно на вантажних перевезеннях, проте підготовка до запуску пасажирських перевезень по всій країні вже йде повним ходом.

"Наша підготовка до запуску пасажирських перевезень по всій національній залізничній мережі в 2026 році відображає бачення нашого мудрого керівництва щодо створення інтегрованої транспортної екосистеми, яка підтримує економічну і соціальну структуру ОАЕ", – заявила заступник генерального директора Etihad Rail Mobility Азза Аль-Сувайді.

Що відомо про запуск пасажирських поїздів в ОАЕ

Очікується, що мережа з'єднає 11 міст – Абу-Дабі, Дубай, Шарджу, Фуджейру, Аль-Сіле, Аль-Дханне, Аль-Мірфе, Мадінат-Зайеде, Мезайре, Аль-Файе і Аль-Дхаїде, і буде вводитися в експлуатацію поетапно.

Кожен з 13 нових поїздів зможе вмістити до 400 пасажирів. Всі вони будуть оснащені ергономічними сидіннями, сучасним дизайном інтер'єру, Wi-Fi та індивідуальними розетками біля кожного сидіння.

Потяги рухатимуться зі швидкістю до 200 кілометрів на годину, що дозволить пасажирам дістатися з Абу-Дабі до Дубая всього за 50 хвилин, а з Абу-Дабі до Фуджейри – за 1 годину 40 хвилин. Для порівняння, в даний час поїздка на автобусі або автомобілі між Абу-Дабі та Дубаєм займає близько півтори години.

При цьому залізнична мережа буде органічно інтегрована в більш широку транспортну мережу, оскільки станції будуть з'єднані з іншими видами транспорту.

Своєю чергою головний директор з проектів Etihad Rail Мохаммед Альшехі додав, що райони, які з'єднуються, "були ретельно відібрані в ключових місцях, таких як місто Мохаммеда бін Зайєда в Абу-Дабі, житловий комплекс Jumeirah Golf Estates в Дубаї, Університетське місто в Шарджі та район Аль-Хіляль у Фуджейрі".

На даний момент офіційна дата запуску поїздів ще не оголошена, проте тестовий пасажирський поїзд Etihad з Дубая до Фуджейри вже здійснив свою першу поїздку на початку лютого 2026 року, йдеться на сайті залізничної компанії.

Після запуску всієї пасажирської мережі Etihad Rail в ОАЕ компанія планує розглянути можливість розширення за межі країни.

