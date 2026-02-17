Одна з найкращих ігор 2020-х років стала безкоштовною для підписників PS Plus

Користувачі можуть додати собі в бібліотеку відразу десять тайтлів, включаючи високо оцінену Marvel’s Spider-Man 2 від Insomniac Games.

Передплатникам сервісу PlayStation Plus Extra та Premium стали доступні ігри з лютневої добірки. Користувачі можуть додати собі в бібліотеку відразу десять тайтлів, включаючи високо оцінену Marvel’s Spider-Man 2 від Insomniac Games.

Крім того, підписники PS Plus можуть без додаткової плати пограти в:

Test Drive Unlimited Solar Crown | PS5;

Neva | PS5, PS4;

Season: A Letter to the Future | PS5, PS4;

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | PS4;

Monster Hunter Stories | PS4;

Venba | PS5;

Echoes of the End: Enhanced Edition | PS5;

Rugby 25 | PS5, PS4;

Disney Pixar Wall-E | PS5, PS4.

"Людина-павук 2" (Marvel's Spider-Man 2) вийшла восени 2023 року ексклюзивно на PS5 та отримала середній бал 90 зі 100. Критики сходяться на думці, що Insomniac Games створила не тільки одну з найкращих ігор 2020-х років, але й одну з найкращих ігор про супергероїв взагалі. У січні 2025 року вона з'явилася на ПК.

Напередодні актор озвучування Пітера Паркера підтвердив, що з'явиться в Marvel's Spider-Man 3. Офіційного анонсу нової частини не було, але відомо, що реліз триквелу відбудеться не раніше 2028 року.

Нагадаємо, 13 лютого відбулася нова презентація State of Play. Показали як новий контент по вже анонсованим іграм, як-от Control Resonant та Resident Evil 9, так і анонси до цього невідомих тайтлів – наприклад, нової Casltevania. А великим анонсом стали рімейки класичної трилогії God of War.

