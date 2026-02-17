Кім Чен Ин прагне не лише представити втрати на полі бою як патріотичну жертву, але й запобігти потенційному занепокоєнню.

Ватажок Північної Кореї Кім Чен Ин намагається представити втрати своїх солдатів у війні проти України, як патриотичну жертву, пише видання SCAM з посиланняс на аналітиків.

Експерти вважають, що Кім намагається запобігти потенційному занепокоєнню перед ключовим партійним з’їздом. Цей з'їзд запланований на лютий, і там він, як очікується, розхвалить свої досягнення та задасть тон на наступні п'ять років.

"Північна Корея, схоже, переосмислює людську ціну своєї участі у війні Росії в Україні. Тепер це демонстрація лояльності до лідера", - йдеться у статті.

Відео дня

Про це свідчить, зокрема, відкриття нового житлового району в Пхеньяні для сімей загиблих солдатів. У неділю Кім відвідав церемонію завершення будівництва житлового району, перепрофільованого для сімей солдатів, які брали участь у війні в Україні та загинули в бою. Він використав це, щоб пообіцяти постійну державну підтримку родичам загиблих.

У виступі Кім назвав відправку своїх солдатів на війну проти України "уособленням сили Кореї", "величчю народу" та "захистом своєї гідності та честі".

Однак, на думку аналітиків цей житловий проєкт слід розглядати в рамках ширшої програми демонстрації досягнень перед з'їздом партії.

О Кьон-соб, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об'єднання (KINU), розповів журналістам, що КНДР займалася показними будівельними проектами, включаючи будівництво 50 000 нових будинків у Пхеньяні, щоб продемонструвати "народолюбне" лідерство Кіма.

"Північна Корея вкладає ресурси у показові будівельні проєкти, покликані вразити громадян Пхеньяна та владну еліту й зміцнити їхню лояльність до Кіма. Йому потрібні вражаючі досягнення, як сигнал успіху напередодні 9-го з’їзду партії", – сказав Кьон-соб.

Участь військових КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, близько 6000 північнокорейських військових загинули або дістали поранення, воюючи на боці Росії проти України.

За даними розвідки Південної Кореї, нині в прифронтовому Курському регіоні Росії перебуває близько 11 тисяч військових із Північна Корея. Із них приблизно 10 тисяч – бойові підрозділи, ще тисяча – інженерні війська.

Крім того, близько 1100 військових, які повернулися до КНДР у грудні 2025 року, можуть знову відправити до Росії для участі у війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: