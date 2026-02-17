Як швидко можна зупинити авіаносець і де у нього гальма: пояснення експертів

При максимальній швидкості 56 км/год потрібно приблизно 3,2 км "різкого гальмування" двигунів для повної зупинки.

Авіаносець США USS Abraham Lincoln - один з найбільших військових кораблів, коли-небудь побудованих. Його довжина становить 333 метри, а водотоннажність - приблизно 100 000 тонн. Це робить різкі зміни швидкості або напрямку руху серйозною інженерною проблемою. Портал Wionews пояснив, скільки часу потрібно, щоб зупинити авіаносець, і які способи для цього використовують.

Незважаючи на свої розміри, USS Abraham Lincoln здатний розвивати швидкість понад 30 вузлів (приблизно 56 км/год). Це генерує величезну кінетичну енергію, тож якби двигуни просто вимкнули, корабель проплив би багато миль, перш ніж опір води в кінцевому підсумку зупинив би його.

Відсутність гальм у морі

Кораблі не мають гальм, як наземні транспортні засоби; вони повністю покладаються на опір води і тягу гребного гвинта. Для швидкої зупинки екіпажу необхідно виконати маневр "різкого гальмування". Для цього інженерна команда повинна змінити напрямок обертання масивних гребних гвинтів для створення тяги в протилежному напрямку, протидіючи поступальному руху корабля.

Гальмівний шлях і час зупинки

Однак навіть при роботі двигунів на повній потужності в зворотному напрямку авіаносцю класу "Німіц", такому як USS Abraham Lincoln, потрібно приблизно 3,2 кілометра, щоб повністю зупинитися з максимальної швидкості.

При цьому для уповільнення корабля з 30 вузлів до нуля при стандартній зупинці може знадобитися від 15 до 20 хвилин. При екстреному розгоні цей час скорочується, але ніколи не відбувається миттєво. Тому запобігання зіткненню часто включає в себе поворот, а не гальмування.

Порівняння з іншими суднами-гігантами

Потужність, необхідна для зупинки, забезпечується двома ядерними реакторами Westinghouse A4W, які генерують 260 000 кінських сил на валу. Без цієї потужності гальмівний шлях був би значно довшим, ближчим до гальмівного шляху комерційних нафтових танкерів.

Так, цивільні супертанкери, які важчі і мають менш потужні двигуни, потребують для зупинки до 15 миль (25 кілометрів). USS Abraham Lincoln зупиняється набагато швидше завдяки високому співвідношенню потужності до ваги. Його здатність зупинитися приблизно за 3 кілометри вважається високоефективною для судна такого розміру.

Раніше УНІАН повідомляв, що загальна вартість авіаносця USS Abraham Lincoln разом з авіакрилом сягає 12–16 млрд доларів – більше, ніж ВВП низки малих держав.

