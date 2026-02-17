Прокурори проситимуть у суду заставу в розмірі 425 млн гривень за ексміністра.

Вищий антикорупційний суд України розпочав судове засідання з обрання ексміністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН із зали суду.

Перед початком засідання Галущенко провів розмову з журналістами. Зокрема він відповів на питання стосовно того, хто оплачує навчання його сина у Швейцарії.

"Там різні люди платили. Платив і хрещений батько. Потім друга людина, теж родич. І потім частина коштів була з тих компаній. Але це ті кошти, які як прибуток зі спільної діяльності", – сказав Галущенко.

На запитання щодо того, чи володіє його родина тими коштами, в розкраданні яких його підозрюють, Галущенко відповів:

"Моя родина живе в орендованій квартирі з 2022 року. Якби ці 400 млн, це десять мільйонів доларів, якби вони мали ці гроші, вони напевно купили б собі будинок чи хоча б квартиру і жили".

Схема збагачення

Оновлено о 14.15. Прокурор під час засідання зазначив, що не пізніше грудня 2020 року один з головних фігурантів справи Тимур Міндіч вирішив незаконно збагатитися шляхом організації вчинення злочинів у різних сферах економіки України. І з цією метою він створив злочинну організацію, якою надалі керував.

"Для досягнення поставленої мети, він залучив у якості співорганізатора громадянина Цукермана, якому доручив формування складу учасників злочинної організації. Так, на пропозицію останнього долучитися до злочинної організації погодилися громадяни Устименко, Зорін, Фурсенко та інші невстановлені особи. І в цей же час до складу злочинної організації був залучений віцепрезидент підприємства "Енергоатом" Галущенко", – зазначив прокурор.

Далі, за його словами, Галущенко разом з довіреними особами здійснювали отримання та акумулювання значних сум. Частину з отриманих коштів, за даними слідства, було використано для оплати навчання дітей. Прокурор зазначив, що злочинна організація була вибудувана на кількох рівнях управління.

"Зокрема це перший рівень – спільне та взаємоузгоджене управління Міндічем та Цукерманом. Другий – це керівництво Цукерманом діяльності членів злочинної організації Фурсенко, Устименко, Зорін та Миронюка. І третій – це керівництво Галущенком діяльності членів злочинної організації Миронюка і Басова", – пояснив прокурор.

За словами прокурора, в період з 31 грудня 2020 року по 1 травня 2025 року Галущенко отримав злочинним шляхом 9 034 590 доларів. Надалі він намагався легалізувати ці гроші.

Справа Галущенка: що відомо

Раніше НАБУ і САП оприлюднили аудіозаписи розмов фігурантів схеми з масштабного розкрадання коштів у АТ "Енергоатом". Серед учасників розмови, ймовірно, був і Галущенко, коли обіймав посаду міністра енергетики.

15 лютого 2026 року детективи НАБУ затримали Галущенка при спробі покинути територію України. Колишній міністр енергетики намагався виїхати за межі України на поїзді Київ-Варшава. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Напередодні суду стало відомо, що прокурори САП проситимуть суд про обрання ексміністру енергетики Герману Галущенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 425 мільйонів гривень застави.

