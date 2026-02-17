НАТО вдарить углиб Росії: The Telegraph назвало одну умову для цього

Міністр закордонних справ Естонії жорстко відповів на прогнози про можливе захоплення країн Балтії російськими окупантами.

НАТО завдасть ударів углиб території Росії, якщо та наважиться вторгнутися в країни Балтії, попередив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, відкинувши побоювання, що Москва може здійснити швидке захоплення земель на сході.

В інтерв'ю The Telegraph він заявив, що балтійські держави – Естонія, Латвія і Литва – відкинуть будь-яких загарбників, після чого послідує нищівна контратака по російській території. "Ми перенесемо війну в Росію і завдамо глибоких ударів дуже далеко вглиб країни. Ми точно знаємо, що робити", – сказав політик. І додав, що саме тому вони зараз "прискорюють інвестиції і розвивають можливості... саме тому інвестують 5% ВВП в оборону в їхньому регіоні".

Цахкна мав на увазі побоювання в оборонних колах про те, що кремлівський диктатор Володимир Путін планує вторгнутися і частково окупувати одну з балтійських держав після закінчення війни в Україні, що стане серйозним випробуванням рішучості НАТО, пише ЗМІ.

В одній з недавніх військових ігор, змодельованій колишніми офіційними особами НАТО і німецької армії, Росія вторглася в Литву і досягла більшості своїх цілей за кілька днів. Нарва, естонське місто біля російського кордону, також була названа потенційною метою вторгнення. Однак Цахкна, виступаючи в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, заявив, що подібні сценарії застаріли, оскільки країни Балтії значно збільшили свої витрати на оборону і більш ніж здатні дати відсіч Росії.

"Попередні плани минулого зводилися до того, що "якщо Росія прийде, то НАТО в кінцевому підсумку виграє війну". У такому випадку естонців просто не залишиться. Тому ми не зацікавлені в планах такого роду. Наш план такий, тому що іншого плану немає. Ми не можемо впустити Росію в країни Балтії і [тільки] потім завдавати удару у відповідь", – заявив він.

Критика західних симуляцій і нова стратегія оборони

Симуляція щодо Литви, організована німецькою газетою Die Welt, викликала величезні суперечки, оскільки Росія вийшла з неї явним переможцем, тоді як НАТО виявилася паралізованою нерішучістю. Під час симуляції Сполучені Штати відмовилися застосувати Статтю 5 (договір НАТО про взаємну оборону) через побоювання, що це спровокує третю світову війну. А Німеччина не змогла відкинути російські війська, що вторглися, незважаючи на наявність бригади, дислокованої в Литві.

Симуляція передбачала, що Росія виправдає своє вторгнення створенням "гуманітарної кризи", подібно до її тактики в Україні, коли заявлялося, що вторгнення розпочато на підтримку пригноблених російськомовних меншин. В ході гри російські війська захопили литовське місто Маріямполе, перш ніж взяти під контроль стратегічно важливий Сувалкський коридор, відзначають журналісти.

Результат військової гри роздратував балтійських лідерів, оскільки в ній передбачалося, що вони будуть не в змозі дати відсіч силам вторгнення.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО виграє кожну битву з Росією, якщо вона нападе зараз. "Ми повинні переконатися, що через два, чотири, шість років ситуація не зміниться", - зазначив Рютте.

Крім того, ми також розповідали, що Путін може "полізти в Європу" вже цього року. Однак на сьогоднішній день країни НАТО не готові до прямого зіткнення з армією Росії, вважає військовий експерт Валентин Бадрак. За його словами, це підтверджують і торішні навчання, на яких українські військові показали серйозні недоліки і вразливі місця альянсу.

