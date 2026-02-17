Ще не анонсований Galaxy S26 Ultra обійшов за продуктивністю найтоповіший iPhone

А приріст швидкодії щодо Galaxy S25 Ultra ще помітніший.

У базі бенчмарку Geekbench 6 з'явилися результати тестування Samsung S26 Ultra, у якому встановлено розігнаний чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Показники новинки в багатоядерному тесті обходять показники iPhone 17 Pro Max на A19 Pro, пише Wccftech.

Модель з номером SM-S948U набрала в одноядерному тесті 3761 бал і 11 454 бали в багатоядерному. Результати iPhone 17 Pro Max з Apple A19 Pro, яка є однією з найшвидших мобільних платформ, складають 3894 і 9 741 балів в одноядерному і багатоядерному тестах відповідно.

Для порівняння, актуальний Samsung S25 Ultra на базі SoC Snapdragon 8 Elite набирає 3069 і 9080 балів відповідно. Тобто приріст швидкодії помітний: свіжий S26 Ultra в багатоядерному тесті на 17,6% швидший за iPhone 17 Pro Max і на 26% швидший за свого попередника.

Відео дня

На скріншоті також можна помітити, що частота основних продуктивних ядер Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy досягала близько 4,74 ГГц, що вище, ніж у стандартної версії цього процесора, і, можливо, свідчить про додаткову оптимізацію Samsung.

Примітно, що ці показники не такі високі, як раніше повідомляли джерела. Тоді була інформація, що Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy повинен набирати 11654 балів в багатоядерному режимі. Можливо, релізна версія чіпа зможе видавати такий результат.

Презентація серії Samsung Galaxy S26 відбудеться 25 лютого. Очікується, що модель Ultra буде постачатися тільки з чипом Qualcomm, тоді як два молодших телефони отримають версії і з Snapdragon 8 Elite Gen 5, і з Exynos 2600.

Раніше в інтернеті показали всі кольори Samsung Galaxy S26 і Galaxy S26 Ultra. Смартфони вийдуть в чотирьох базових кольорах: чорному, білому, фіолетовому і небесно-блакитному.

Вас також можуть зацікавити новини: